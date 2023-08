West Ham vyhrál. Běhal bez míče, Souček schytal další ránu, na cestě další posila

West Ham zahrával v 33. minutě standardní situaci, James Ward-Prowse nacentroval do pokutového území, kde Verbruggen vyboxoval míč a poté srazil Součka. Nebyl to hezký pohled, hráči na hřišti okamžitě volali lékaře, český tvrďák musel střídat.

Ani snad nelze spočítat, kolikátý úder do hlavy už během angažmá v Anglii musel vytrpět. „Říkala jsem to už dřív, říkám to opět. Měli jsme někdy hráče, který dostával víc ran do hlavy/obličeje než Souček?“ ptala se jedna z fanynek West Hamu na sociální X (dříve Twitter). Připojila fotku zakrváceného Součka ze zápasu s Tottenhamem z února 2021. Kapitán české reprezentace schytal v minulosti i úder kopačkou do obličeje od José Salomóna Rondóna z Evertonu, hrozivě se srazil hlavou s Aaronem Wan-Bissakou z Manchesteru United.

Tomáš Souček musel po nepříjemném střetu s brankářem domácích Bartem Verbruggenem předčasně odstoupit ze hřiště.



Tomáši, přejeme brzké uzdravení ✊🏻🇨🇿.#BHAWHU pic.twitter.com/WfBLKuh0Ic — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) August 26, 2023

Zatím není jasné, jak moc otřesený Souček byl a jestli bude případně chybět nějaký čas. West Ham postavil svůj výkon v Brightonu na obětavosti a silné defenzivě. Držel míč jen 21,5 procenta času, v první půli si jeho hráči rozdali jen jednatřicet přesných přihrávek, což je druhé nejnižší číslo od sezony 2003/2004, kdy se tyto statistiky evidují. Ale londýnský celek byl nebezpečný a efektivní v protiútocích.

„Neřekl bych, že to bylo od nás dokonalé, protože bych nechtěl, aby měl soupeř tolik šancí. Zároveň bych byl rád, abychom víc drželi balon, ale nechtěli jsme se za míčem honit. Chtěli jsme na ně počkat, museli jsme to udělat kvůli tomu, jak Brighton hraje. Věděli jsme, že by soupeř mohl být zranitelný ve chvíli, kdybychom chodili do brejků. V tomhle ohledu vypadáme ostře,“ rozebíral herní strategii svého mužstva Moyes. V defenzivě velmi dobře pracoval Coufal, který zkrotil šikovného křídelníka Kaora Mitomu.

„Hráči West Hamu byli nastavení k tomu, že budou svědomití a odolní a zároveň předvedli mistrovskou úroveň v protiútocích. Učebnice věcného fotbalu. Brighton funěl, snažil se držet své filozofie, ale byl poražen čistou kuráží a odhodláním,“ zhodnotil utkání pro BBC Steve Sidwell, bývalý záložník Brightonu, Fulhamu či Aston Villy.

James Ward-Prowse se může radovat z premiérové trefy v dresu Hammers 🎯.



Celé akci předcházela velká chyba Adama Webstera. #BHAWHU - 0:1 pic.twitter.com/lhf8dYwMUp — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) August 26, 2023

První branku Kladivářů vstřelil Ward-Prowse, který rychle do mužstva zapadl. Už v minulém kole si připsal proti Chelsea dvě asistence. „Je to fantastické,“ usmál se záložník, jenž přišel v průběhu srpna ze Southamptonu.

Poprvé se v základní sestavě West Hamu objevil další záložník Edson Álvarez, jenž rovněž v průběhu srpna dorazil z Ajaxu. „Postupem času se bude zlepšovat. Odvedl opravdu dobrou práci v defenzivě bez míče. V tomto utkání bylo klíčové získat body, takže jsem za Edsona opravdu šťastný,“ shrnul Moyes.