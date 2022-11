MADE IN ENGLAND: Takový výstup by si neměl dovolit ani Ronaldo. Těžce nese, že už není nejlepší

„Jsem hodně překvapený výroky Cristiana Ronalda. Vůbec bych nečekal, že takhle veřejně vystoupí a začne vše v United kritizovat. Když se takhle opřel do trenéra a celého klubu, musí být už podle mě rozhodnutý, že v Manchesteru nebude pokračovat. Po mistrovství světa se tam už neukáže. Jinak nevidím smysl, proč by tohle dělal.

Už v létě chtěl odejít, ale nenašel se nikdo, kdo by ho koupil. A i teď bude pro každého složité ho vyplatit. Jak nastalou situaci vyřešit? United s Ronaldem rozvážou smlouvu a on odejde zadarmo, to je podle mě jediná možnost. Navíc bude muset jinde výrazně slevit ze svých finančních požadavků. Nedovedu si představit, že by mu někdo dal plat jako v Manchesteru United.