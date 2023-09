MADE IN ENGLAND: V United to začíná vřít, padat hlavy mohou jinde

„Začnu incidentem po zápase Arsenalu s Manchesterem United, kde byl jedním fanouškem napaden Roy Keane. Chystal se dolů na pozápasový rozbor, když potkal takového blba, který na něj zaútočil. Jinak to říct nejde. Zasáhl Micah Richards, situace se rychle uklidnila, ale i tak mi přijde neskutečné, že se něco takového stane. Prakticky ve VIP prostoru Arsenalu.

Je to pro mě velký šok, i když závěr toho utkání byl emotivní. Ovšem podle mě to není ostuda Arsenalu, ale zkrat daného jedince. Na takové situace jsou v Anglii hákliví, vezměte si, že třeba jeden fanoušek Birminghamu dostal trest v podobě zákazu vstupu na stadion na deset let, když napadl Jacka Grealishe, když hrál ještě za Aston Villu. Viník bude určitě potrestán a podle mě se dlouho na žádný zápas na stadionu nepodívá. Je to jeho hloupost. Všichni vědí, jak se to v Anglii hlídá, nikdo si nic nedovolí.

Micah Richards and Roy Keane in bit of an incident today...😬pic.twitter.com/7MhCnFeFZJ — Pure Roy Keane (@PureRoyKeane) September 3, 2023

Samotný zápas mezi Arsenalem a Manchesterem byl vyrovnaný a slušela by mu remíza. Manchesteru utekl asi o milimetr vítězný gól, který dal v závěru Alejandro Garnacho, ale kvůli ofsajdu branka neplatila. Tohle by horko těžko Arsenal doháněl. Pár minut poté dal na druhé straně gól na 2:1 Declan Rice. Dobře si odskočil na zadní tyči, ale nebyl vůbec hlídaný. Byl absolutně sám při standardní situaci, což je nelogické a velkou chybou United. Jeho střela byla tečovaná a prošla do sítě. V téhle fázi se zápas zlomil, třetí gól Arsenalu už padl do otevřené obrany. Gabriel Jesus ale vyřešil tu akci fantasticky, soupeře posadil na zadek a hezky míč uklidil.

Erik ten Hag na pozápasové tiskové konferenci:



🗣️ „Højlund byl faulován a měli jsme zahrávat penaltu.“

🗣️ „Garnacho nebyl v ofsajdu, gól měl platit.“

🗣️ „Brance Rice předcházel faul na Evanse.“



Souhlasíte s názory manažera Manchesteru United na inkriminované momenty? pic.twitter.com/vUslfFaNmk — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) September 4, 2023

Na Manchesteru United teď leží deka, trenér Erik ten Hag je podrážděný z výroků rozhodčích, nevyhrává se. United by chtěli mít víc bodů, tlak stoupá. A do toho se ozve Jadon Sancho, že je nespokojený s tím, jak se s ním zachází, a myslí si, že je obětním beránkem. Ta kauza už se docela rozjela, v Manchesteru to začíná vřít a to, co se před rokem dělo okolo Ronalda, se děje se Sanchem. Obrazu klubu tenhle spor neprospívá. Teď je reprezentační přestávka, hodně věcí se může řešit a vyřešit. Co sleduju zvenku, je potřeba, aby si v klubu srovnali vztahy.

Arsenal si jede svou cestou, kterou trenér Mikel Arteta nastavil. Daří se mu, drží se nahoře. Myslím, že skvělou posilou je Rice, který přišel na pozici štítového hráče. Hodně toho oběhá, získá spoustu míčů, teď utkání rozhodl. Trefa.

Myslel jsem si, že se po minulé porážce s Liverpoolem nakopne Newcastle, ale zase prohrál, tentokrát v Brightonu. V dalším zápase přivítá po reprezentační pauze Brentford. Newcastle se bude chtít chytit, ale nebude to nic jednoduchého, Brentford nehraje vůbec špatně. Navíc víte, že máte ze čtyř utkání tři body a každý očekává, že teď už prostě musíte. Nicméně Newcastle má takový tým, který by si měl s podobnou situací poradit.

Mimochodem dostal skvělou skupinu v Lize mistrů s Paris Saint-Germain, Dortmundem a AC Milán. Každý v ní bude moct porazit každého, fanoušky bude bavit, ale pro Newcastle bude nejdůležitější, aby zvládl nějaké zápasy v lize a dostal se trochu nahoru.

Stejně rychle musí zabrat Chelsea, která prohrála s Nottinghamem, jinak můžou brzo začít padat hlavy. Neříkám, že hned po dalším zápase, ale víte, jak to chodí. Výkon Chelsea o víkendu? Nic moc. Ano, měla dost šancí, ale zahazovala je. Musím vyzdvihnout Nottingham, který podal skvělý výkon v defenzivě. Hráči padali do střel, na poslední chvíli vypichovali míče ve vápně, podali heroický výkon. K inkasovanému Chelsea se zase nachomýtl Moisés Caicedo, nejdražší posila v historii Premier League fakt nemá na Stamford Bridge dobrý start.

Po chybě Moisése Caiceda se prosadil Anthony Elanga⚽️.#CHENFO - 0:1 pic.twitter.com/mrFcLwsJb3 — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) September 2, 2023