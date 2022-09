MADE IN ENGLAND: VAR do zápasů vstupuje až moc, góly West Hamu nebo Newcastlu měly platit

„V tomhle kole byla v Premier League spousta sporných rozhodnutích VAR, v Anglii se tohle téma teď hodně rozebírá. Rozhodčí od videa do toho zasahují až moc. Vyrovnávací gól West Hamu na Chelsea, který vstřelil v poslední minutě Cornet, měl podle mě platit. To samé gól Newcastlu proti Crystal Palace. Bránící hráč strčil do útočícího hráče domácích, který pak trefil gólmana. Ale co má v tu chvíli hráč Newcastlu dělat?

Hlavní rozhodčí Michael Salisbury nakonec po zásahu VARu branku odvolal. Souhlasíte s tímto rozhodnutím? Nás v redakci to dost překvapilo.#NEWCRY pic.twitter.com/mOS6AdUVgJ — CANAL+ Sport CZ (@CANALSportCZ) September 3, 2022

Podle mě mohl platit i první gól Arsenalu proti Manchesteru United, který dal Martinelli. Ödegaard předtím Eriksena lehce strčil, nemuselo se to posuzovat jako faul. Nebo si vezměte gól Mac Allistera z Brightonu, který nebyl uznán kvůli ofsajdu o pár centimetrů. On to trefil úplně úžasně, odražený míč napálil přímo do vikýře, takovou branku dá možná jednou za život. A pak neplatí, ty emoce jsou obrovské. Když se podíváte na ten ofsajd, tak nevím. Přijde mi, že čáry, podle kterých se posuzuje ofsajdové postavení, se pokaždé kreslí podle jiného klíče.

VAR opět ve hře 🔬! Gabriel Martinelli už slavil, ale gól byl odvolán kvůli faulu Martina Ødegaarda.#MUNARS pic.twitter.com/SgxD52TVA2 — CANAL+ Sport CZ (@CANALSportCZ) September 4, 2022

VAR vítám v situacích, kdy rozhodčí přehlédne opravdu fatální věc. Když dá třeba někdo za jeho zády soupeři pěstí nebo když mu unikne zákeřný faul. Ale aby řešil každý drobný faul nebo třícentimetrový ofsajd? To ne.

Téhle Mac Allisterově dělovce nakonec dle VAR předcházel offside, ale podle nás i tak stojí za sdílení! #BHALEI pic.twitter.com/EeRw9RJaJk — CANAL+ Sport CZ (@CANALSportCZ) September 4, 2022

V devadesáti pěti procentech případů si najdete něco, co můžete posoudit jako faul a kvůli čemu nemusíte gól uznat. Všechno se kontroluje, je to divné, fotbal ztrácí kouzlo, atraktivitu. Ono se taky stává, že z devadesáti minut se třeba deset minut nehraje kvůli kontrole videa.

Fotbal je o soubojích, pořád k nim dochází, nejde pískat každý střet. Když jsem hrál já, VAR nebyl. Situace na hřišti posuzoval rozhodčí a vypadalo to jinak. Sudí museli rozhodnout, teď spoléhají na VAR, než aby sami něco vyhodnotili. To se děje všude. Byl bych radši, kdyby se vrátilo to, co bylo dřív.

Nebo se musí nastavit jasná a jednoduchá pravidla pro používání videa, která se pak budou dodržovat. To má podle mě smysl. Ale ne to, co se dělo třeba poslední víkend v Premier League.

Manchester United porazil ve šlágru kola Arsenal 3:1. United jdou výkonnostně nahoru, to je vidět. Mají skvělé útočníky, hráči si celkově začínají věřit, vědí o sobě, ale ještě je brzo říkat, že pošlapou. Jejich výkon nebyl ideální. Potřebují ještě další zápasy, aby rostoucí formu potvrdili.

Ze skvěle sehraného brejku je první gól Antonyho v dresu Manchesteru United 🔴! Někdo se prostě umí "rozkoukat" rychle...#MUNARS - 1:0 pic.twitter.com/VWrOfh6SUT — CANAL+ Sport CZ (@CANALSportCZ) September 4, 2022

Ronaldo už asi ví, jaká je jeho role, a zdá se, že přijímá, že chodí do hry jako náhradník. Když je ale na hřišti, je na něm vidět chuť, třeba proti Arsenalu dobře presoval. Bojuje za tým a bylo vidět, jak třeba tleskal po gólu Antonyho.

Vztekal se, když nedostal míč, ale takový byl vždycky. Zdá se, že je vše kolem něj zažehnané a může mu pomoct, když bude nastupovat do unavené obrany.