NAD(H)LEDEM: Kdo přetahuje, okrádá spoluhráče. Pasta naši hru neskutečně oživil, míní Bednář

Dva góly jsme dali v přesilovce, jeden z trestného střílení a do prázdné branky. Jestli jsem nečekal že budeme dominantnější při hře v pěti na pět? Přiznám se, že nečekal. Ve stavu, v jakém mužstvo bylo ještě před pár zápasy, se to ze dne na den nezvedne.

Herní styl je ale jinde než proti Rakousku, dát čtyři góly proti extrémně zarputilým Norům není žádná legrace. Každý si řekne: „Vždyť je to Norsko, ne úplně hokejová země." Pojďme si ale také ukázat v jakém stavu ten náš hokej je. Buďme pokorní a pojďme zápas od zápasu. Jestli dáš osm gólů, nebo vyhraješ 4:1? Jde o to, že góly nedostáváme a obrana jakžtakž funguje. Uvědomme si, že úspěch vždycky závisí na obraně.

Občas přetahujeme střídání, což ti na energii nepřidá. Naopak ti to bere sílu. A v zápasech, kdy už půjde o hodně, ti ta energie může chybět. Když navíc protahuješ čas na ledě, na další hráče se nedostane, což není dobře. Ten, kdo přetahuje, okrádá o ice-time další spoluhráče.

Teď nás na závěr skupiny čekají Američané a Finové, kteří prověří sílu našeho týmu. Jestli ale chceme uspět, musíme porazit každého silného soupeře. Jedinou cestou je maximální výkon od každého hráče v každém střídání. Budou to zápasy v rychlém tempu, ale to je před čtvrtfinále jedině dobře. Mnohem lepší než hrát těsně před play off s papírovými outsidery.