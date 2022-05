NAD(H)LEDEM: Takový rozdíl několika tříd jsem nečekal. I hlad po finále měla Kanada větší, tvrdí Bednář

Bude to hlavně o vůli a regeneraci, protože síly už po nabitém programu nemáme. Vyhraje ten, kdo bud chtít bronz víc. Američani budou hrát v tempu a my budeme muset spoléhat na přesilovky a stoprocentní přístup. Únava už je hrozně znát a bude to o tom, kdo se víc kousne a donutí jít přes bolest. Věřím, že to kluci zvládnou.