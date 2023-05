OČIMA MISTRA: Neříká se mi to lehce, ale USA nás přejely. Švýcarům jsem vypadnutí přál

Osmé místo na mistrovství světa, neporazili jsme žádného z top soupeřů, tenhle šampionát prostě nejde hodnotit pozitivně. Všechno stálo na Kubalíkovi s Červenkou. Od té doby, co se nám zranili Sedlák s Chytilem, dva klíčoví hráči, jsme neměli nikoho, kdo by kromě nich dával góly. Neměli jsme střelce. A to je samozřejmě alfa a omega hokeje.

Musíme se podívat pravdě do očí. Loni jsme udělali medaili po deseti letech, což bylo samozřejmě super. Ale bůhví, co by bylo, kdyby nepřijel Pasta. Byl tam i Krejčí. Reálný obrázek je spíš letošní mistrovství. Doufám, že se to do šampionátu Prahy zvedne a přijede co nejvíc posil.