RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Bílek ukázal, že je českým Mourinhem, ale první skončí Slavia

Z pohledu zápasů se mluvilo o super víkendu. První ostře sledované utkání se hrálo na Letné. První půle zápasu Sparty s Baníkem snesla přísné měřítko. Nakonec domácí vyhráli 2:1, trenér Vrba by si jistě představoval, aby jeho tým rozhodl zápas dříve. Když vedete jen o gól, může soupeři vyjít jedna standardka a týmu, co měl náskok, zůstanou jen oči pro pláč. Zvláště když Baník má nebezpečné standardky. Ale Sparta získala tři body a mohla sledovat Plzeň se Slavií. Utkání skončilo pro Letenské skvělou remízou.

Plzeň může zase velebit trenéra Bílka. Když byla řeč o Portugalci Mourinhovi, tak i Michal Bílek sází na podobný styl. Napasuje svému týmu taktiku na míru, nenechal Slavii hrát, eliminoval její útok. Viktorka hrozila ze standardních situací. Trenérský tým v Plzni je obrovskou zbraní, a když se přidají dobří hráči, tak jsou výsledky, jaké jsou. Bílkův tým dal navíc dvacátý gól v sezoně ze standardky, to je neuvěřitelné číslo a ukazuje, jaké jsou standardky pořád zbraň.

Zápasu pomohl gól, Plzeň musela začít i útočit, i vzhledem k losu ve zbytku základní části ligy. Utkání pak mělo všechno, a to včetně emocí. Viktorka díky remíze dál vede o bod, ale nakonec to dopadne lépe pro Slavii, i přesto, že ještě hraje v Jablonci a taky ji čeká evropský pohár. Pokud budou zdraví její klíčoví hráči, tak to zvládne a na první místo se dostane.

Hostem pořadu Přímák na Sport.cz byl Josef CsaplárVideo : Sport.cz

Plzeň je často podceňovaná a pořád je první. Něco mi tam ale celkově nesedí. Havel nemůže nastoupit za reprezentaci a pak odehraje celý zápas proti Slavii. Nevidím do komunikace, jaká byla mezi klubem a nároďákem, ale přijde mi to nešťastné. Chápu, že Havel chce hrát šlágr o titul, hraje pod injekcemi a v tu chvíli pro to udělá maximum, čehož si cením. Ale stačilo by říct, omlouváme ho, potřebujeme ho na neděli stopro do zápasu. Hned by to znělo jinak. Není to nic proti Havlovi, jen prostě komunikace by měla být lepší.

Zajímavé by bylo, kdyby si hráč zranění zhoršil a musel kvůli tomu vynechat zbytek sezony. Ale zase je vidět, že hráči chtějí pro klub udělat maximum. Stejně tak Hejda, to byl nejlepší hráč utkání se Slavií, určitě má reprezentační formu, ale Plzeň ho omluvila. Za mě se nároďák neodmítá a hráči jako Pavel Nedvěd by to nikdy neudělali. Tady k tomu dochází, nestalo se to poprvé a nejsem z toho nadšený.

Co se naopak povedlo, bylo angažování polského rozhodčího. Tady bych měl snad jedinou výtku, že Bucha měl dostat rovnou červenou, zvláště, když se situace konzultovala s VAR. Takhle dostane plzeňský hráč trest na jeden zápas, jinak by hrozila delší pauza. Polským rozhodčím pomáhá, že nejsou zatížení českým prostředím, nemají žádné vazby z minulosti. Sudí zvládl, stejně jako pražské derby jeho předchůdce Marciniak, zápas skvěle. Přitom je jasné, že třeba i lavičky bývají hodně emotivní. Dochází k provokacím, ale při derby i tady byl klid.

To, že se sází na polské rozhodčí, mi nevadí. Není to nic proti mladým českým sudím. Stejně jako hráč se potřebuje vyhrát, tak rozhodčí musí pískat. Musíme být trpěliví, jsme v nějakém procesu obměny. Tahle cesta je ku prospěchu všech.

Co se týče celého kola, z osmi zápasů jich pět skončilo nerozhodně. Tak aspoň, že se nikde nehrálo 0:0. Slovácko vyhrálo a potvrdilo oprávněnost čtvrtého místa, odskakuje zbytku soupeřů, čtvrtá příčka ho nemine. Ale jinak to bude v každém utkání boj o každý bod, nahoře i v boji o udržení. Teď se navíc v týdnu předvede Slavia v Konferenční lize, takže čeká fanoušky týden nabitý událostmi. Máme se na co těšit.