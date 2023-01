RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Chytil může být útočník Slavie číslo jedna. Už teď se těším na jarní boj o titul

Mistrovství světa mě pohltilo, stihl jsem sledovat hodně zápasů a musím říct, že jsem byl ze všeho nadšený. Byl to asi nejlepší šampionát, co jsem viděl. Úžasná kvalita, báječní fandové a jen se ukázalo, že i přes netradiční termín a okolností kolem pořadatelské země, jaký je fotbal fenomén. Byla to úžasná výplň zimy, kdy se jinak v Česku fotbal tolik neřeší. Ale pár zajímavostí už se stalo, začíná se to hýbat a jde o zajímavé přesuny.

Začnu trenérem Vrbou, který se posunul do Zlína. Četl jsem s ním rozhovor a takovou energii jsem z něj dlouho necítil. V klubu má k ruce Petra Jiráčka, kterého velmi dobře zná a velice zkušený tým. Je známé, že právě s takovými hráči to Vrba umí a i přesto, že jsem byl ze složení kádru a k výkonům velmi kritický, věřím, že tyto zkušenosti mohou v boji o záchranu sehrát velkou roli a Vrba má šanci Zlín pozvednout.

Vedoucí Plzeň udělala Květa, který má za sebou báječné období v Bohemce. Jsem hodně zvědavý, jak zapadne do systému trenéra Bílka. Potenciál jsem v něm viděl už když byl v Příbrami. Je jasné, že je to hráč, který se nesmí přehltit úkoly a potřebuje určitou volnost. Druhým nováčkem ve Viktorii je Vydra. Typologicky je to jiný hráč, kluk ostřílený Anglií, který umí pracovat na velkém prostoru. Věřím, že může v plzeňské partě dobře zapadnout. A i když moc v poslední době návraty z ciziny nedopadají, tak v jeho případě to může klapnout, jelikož dostane prostor se do hry postupně dostávat po těžkém zranění

Z Plzně naopak odešel Čermák do Bohemky a i tady vnímám, že to může hráči pomoci, že pod trenérem Veselým rozkvete. Hodně se mluví o tom, jak by se vedení Viktorky zachovalo, kdyby přišla adekvátní nabídka na gólmana Staňka. Bude to složité, ale za sebe říkám, že by si Staněk zasloužil, aby se posunul dál. Plzeň by si určitě poradila. Neříkám, že hned, ale řešení by našla.

Slavia pustila Sora. V létě měl jinou hodnotu, ale na podzim toho moc neodehrál, a tak sešívaní dostali menší odstupné. Věřili, že zinkasují víc, ale stejně to byl pro ně skvělý kauf. Hráče kupovala za nějakých třicet milionů, takže udělala výborný obchod.

Do Vršovic se v zimě vracejí z hostování v Liberci Talovjerov a Van Buren. Ve Slovanu byli oba základními kameny sestavy. Věřím, že Jindra Trpišovský využije Talovjerova jako stopera. Slavia měla vzadu problém a dostávala góly po chybách a nedůrazu, s čímž by měli oba pomoci. Myslím, že sešívaným pomůže i příchod Hronka. Je to ohromně poctivý hráč, co se postupně posouvá a herně roste. Ve Slavii dál rozvine svůj potenciál. Patří do kategorie pracantů a ve Slavii určitě najde místo.

A pak je tu kometa jménem Mojmír Chytil. Stoupá vzhůru, šel pokorně cestou přes hostování, pracoval na sobě. Možná se čekalo, že přípravu začne už ve Slavii, nestalo se. Prý je nemocný a všechno mezi Sigmou Olomouc a Slavií se ladí. Za mě se léčí možná cestou do Prahy někde v pendolinu. Vsadil bych si na to, že do konce týdne bude ve Slavii, je to vhodný typ hráče pro styl trenéra Trpišovského. Pro mě je to útočník Slavie číslo jedna. Van Buren dal také nějaké góly, ale může hrát klidně ze strany.

Sparta zatím udělala tři cizince a pro někoho ta jména nejsou úplně přesvědčivá. Za sebe to vnímám jako nákupy do budoucna, není to rovnou do základní sestavy. Hráči si budou zvykat na nové prostředí, novou soutěž, nový herní systém. Ale je to pro ně šance se ukázat, ve svých klubech nebyli tolik využívání. Když to shrnu, tak momentálně nejde říct, kdo z elitní trojky posílil nejlépe. Všude najdete pro a proti a bude zajímavé sledovat, kdo si nakonec vezme mistrovský titul.

Zaujal mě i konec útočníka Libora Kozáka ve Slovácku. Od začátku bylo tak nějak jasné, že to spojení nebylo ideální. Klub se s hráčem v klidu dohodl, myslím, že to byl takový rozvod z rozumu. A třeba se Kozák posune do nedalekého Zlína, kde útočníka potřebují a pod trenérem Vrbou by našel místo v sestavě. Už teď se každopádně těším na to, jak se to opět koncem ledna celé rozjede...