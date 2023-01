První trénink, zatím bez posil. Kouč Vrba se ujal fotbalistů Zlína

Byl by hřích se boje o medaile bát. Dvacítka si na něj jen musí nastavit hlavu

Vyhrát skupinu na hokejovém mistrovství světa do 20 let, to se Česku povedlo naposledy v roce 2001 a pak bralo titul. Na probíhajícím šampionátu ale nejde ani tolik o skvělé umístění, ale spíš o hokej, který mladí reprezentanti na konci prosince v Halifaxu ve všech čtyřech utkáních předvedli.