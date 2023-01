Sigma začala přípravu s Fortelným a bez Chytila: Mojmír je nemocný. Stále s ním počítám, říká kouč Jílek

Fortelný přišel na Hanou na půlroční hostování bez opce. „Podzim jsme dohrávali ve středu pole kvůli velké marodce s dvojicí Breite, Spáčil a neměli žádnou alternativu. Zranění byli Greššák a Ventura. Proto jsme přivedli Honzu, který je navíc schopen suplovat v záloze více pozic. Mám s ním dobrou zkušenost ze Sparty a jsem přesvědčen, že výrazně zvýší konkurenci a pomůže nám. Má sportovní kvalitu i charakter," řekl novinářům k příchodu hráče, který 19. ledna oslaví čtyřiadvacáté narozeniny trenér Sigmy Václav Jílek.

Ve schopnosti Fortelného věří i přesto, že ve Spartě na jaře naskočil jen do pěti zápasů, v nichž odehrál celkem jen 150 minut. „Myslím, že herní výpadek na něm nebude znát. Že umí, už prokázal třeba na předchozím hostování v Teplicích," zdůraznil.

O osudu Chytila spekulovat nechtěl. „Jde to mimo mě. Zájem Slavie tu je. Jednání probíhají. Záležet bude na tom, jak se domluví kluby. Já počítám s tím, že nastupuje do tréninku, byť to bude o něco později. Nyní má virózu," prohlásil.

Pokud by klíčový útočník odešel, chtěl by za něho náhradu. „Je to ale výrazný problém. Ti, o které bychom měli zájem v Česku, jsou pro nás většinou nedostupní, neboť jsou příliš drazí, případně pod smlouvou. Možností, jak získat do ofenzívy hráče, který splňuje naše nároky, je velmi málo," tvrdí Jílek.

Posilu navíc Hanáci hledají i na post pravého obránce. Chvátal, který tam hrává, je po operaci ramena, a ještě nějakou dobu bude mimo hru. „Hodil by se nám tam borec, který rovnou může naskočit do základu. Můžeme to však řešit i z vlastních zdrojů. Nabízí se především mladý Slavíček," dodal kouč.

Ten také netrpělivě vyhlíží návrat marodů. „Na podzim jsme jich měli hodně. Teď je naším hlavním úkolem, vrátit je do takového stavu, aby minimálně atakovali základní sestavu. Greššák a Ventura jsou již v pořádku, Zorvan se také, byť ještě s omezeními, zapojuje do tréninku. Nějaký čas si naopak ještě vyžádá léčba gólmana Macíka a již zmíněného Chvátala. Zdraví jsou už i Košťal z Vaněčkem. Do zátěže je budeme zapojovat pozvolna," uvedl Jílek.

První přípravný zápas čeká Hanáky sobotu ve Zlíně. Další tři utkání pak odehrají během soustředění v Turecku, na které odletí 11. ledna. Za soupeře budou mít postupně rumunský Rapid Bukurešť, polskou Cracovii Krakov a maďarskou Kisvárdu. „Do té doby bude příprava zaměřena hlavně na kondici," prozradil Jílek.