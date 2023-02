RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Dvě tváře Sparty. Nejdříve nejlepší výkon, co jsem viděl, pak se klepala o výhru

Začít ale musím Baníkem. Celý region a všichni fanoušci v Ostravě čekali, že vyhraje. Omyl, přišla další prohra. Přitom mají skvělého majitele, trenéra evropské úrovně, ale na hřišti to prostě nejde. První půle byla katastrofální, dvě chyby v utkání udělal gólman Laštůvka a zloba fanoušků mířila právě na něj. Všem kritikům bych chtěl vzkázat, ať si vzpomenou, kolikrát tým podržel. Tohle se prostě stane, a když hráč netrefí prázdnou bránu, je to úplně stejný průšvih. Pořád mi u Baníku něco chybí. Přitom hráči kvalitu mají, ale někdy to tak je, že si to úplně nesedne a nedaří se.