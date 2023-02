Baník se propadl se do skupiny o záchranu. Musíme se z té země zvednout, říká trenér Hapal

Po šesté domácí porážce v sezoně Baník spadl do skupiny o záchranu a z ochozů stadionu v Ostravě-Vítkovicích se několikrát za zápas ozývalo volání „My chceme Baník!" „Chtějí Baník vidět vítězit a my prohráváme. Nedivím se jim. Neodehráli jsem to utkání dobře a je to nepříjemné. Ale my víme, v jaké situaci se nacházíme. Není jiné východisko, než se nachystat na další týden lépe a v Pardubicích vyhrát," přemítal trenér Baníku Pavel Hapal.

Pod obě branky se svými chybami podepsal zkušený brankář Jan Laštůvka. Jak byste jeho výkon zhodnotil?

Udělal chyby, ale byly zápasy, kdy nás naopak podržel. Seděl po zápase v kabině s hlavou v dlaních, protože věděl, co se stalo. Lašty chyboval, ale když Tijani nedá gól do prázdné branky z pár metrů, tak je to stejná chyba.

Co vedlo k šesté porážce doma kromě kiksů brankáře Laštůvky?

Děláme spoustu chyb a dostáváme hloupé góly. Bylo to v Brně, teď se to opakovalo. A když se můžeme do zápasu vrátit, tak gól nedáme. Nedaří se nám ty zápasy přetočit na naši stranu. Je to třetí porážka v řadě, druhá doma, těžce se mi to hodnotí. Je to teď o hlavách a není jiná cesta, než se připravit na další zápas lépe a v Pardubicích vyhrát. Vnímáme ten tlak, ale musíme se z té země sami zvednout.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Baníku Ostrava Jan Laštůvka v Plzni.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Byla šance Tijaniho v 54. minutě, kdy z pěti metrů poslal balon nad břevno, pro další vývoj utkání zásadní?

Asi ano. Bylo by to 1:1 a měli bychom před sebou ještě spoustu minut. Nebylo těch šancí tolik, ale tato byla určitě jedna z klíčových situací utkání.

Spadli jste na 11. místo, bude Baník ve zbytku soutěže hrát o záchranu?

Vnímáme všichni, v jaké jsme situaci. I trenér Koubek, a to měl Hradec před dnešním zápasem sedmadvacet bodů, říkal, že furt bojují o záchranu. Máme málo bodů a ještě je ztrácíme doma. Asi jsme něco, nebo někoho urazili a teď děláme spoustu věcí špatně. Musíme se nad tím zamyslet a přijít na to, kde je chyba.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Hradce Králové Miroslav Koubek.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Poprvé jste vsadil na hru se třemi obránci. Nebyla to ve výsledku chyba?

To si nemyslím. My jsme nepropadli v systému, ale potopily nás individuální chyby. Rozestavení bylo v pořádku, slušně se toho zhostil i Bitri, který hrál poprvé. Kluci vzadu to odehráli v pohodě.

Poměrně brzy jste stáhl křídelníky Plavšiče i Cadua. Proč?

Plavšič měl po jednom ze zákroků z prvního poločasu nakopnutý sval, proto jsme ho chtěli pošetřit. A co se týče Cadua, přestože si své úkoly plnil slušně a dával dobré balony před bránu, čekáme od něj více. Na druhou stranu musím uznat, že střídáním jsme si tentokrát nepomohli.

Ostravský fotbalista Matěj Šín vyhrál nejdůležitější životní bitvu. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Poprvé od začátku hrát 19letý Matěj Šín, budou se odchovanci více objevovat v sestavě Baníku?

Zvládl to, odehrál slušný zápas. Ještě nedávno se potýkal s vážnou nemocí (rakovinou varlat) a dnes odehrál velkou část zápasu. Osobně bych byl rád, kdybychom mohli odchovanců využít více, ale jen oni nás nahoru neposunou. Minule v Brně hrál Buchta od začátku a taky jsme prohráli.

Fanoušci se na Laštůvku za jeho chyby zlobili. Nebudete v týdnu uvažovat o změně na postu brankáře?