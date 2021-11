RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Kauza Pelta? Pro Jablonec může mít fatální konec. Slovácko potřebovalo facku

Slovácko naposledy smázlo Spartu, nedalo jí šanci a teď sedmdesát minut bylo jasně lepší i v Budějovicích. Potvrzovalo ambice hrát o titul, bylo hladové, silné v organizaci i kombinaci. Jenže v posledních dvaceti minutách také ukázalo, že tým ještě není na boj o titul připravený. Přišlo totální podcenění, a to i ze strany zkušených hráčů. Myslel jsem si, že zápas musí v pohodě dotáhnout k vítězství a opak byl pravdou. Přišel tvrdý dopad na zem. V dalším utkání přijede Plzeň, která dala Bohemce šest gólů a chytila se výsledkově i střelecky. Slovácko tuhle facku asi hodně potřebovalo a moc se na následující zápas těším. Je mi jasné, že trenér Svědík nastolí přísnou atmosféru a chápu, že byl po Budějovicích pořádně vytočený, kdo by taky nebyl.

Žádný problém naopak neřešila Slavia. Vyhrála nad Teplicemi jednoznačně a otázkou byla jen výše skóre. Mistr zápas zvládl, i když se mu nepovedlo dotáhnout do vítězného konce utkání Konferenční ligy s Feyenoordem, což bylo jistě zklamáním. Slavii se ustaluje sestava a svými výkony opět začíná zaujímat Nico Stanciu, který mě jako fanouškovi skvělého fotbalisty, chyběl. Ale teď mají sešívaní prostor na přípravu před závěrečnou fází podzimu a věřím, že to v Evropě nakonec zvládnou a postoupí do jarní fáze.

Sparta má ze sebou šílený týden. Výprask na Slovácku, porážka na Rangers, který znamená konec v Evropské lize. Fanoušci se hodně baví o chybě Panáka před druhým gólem Skotů. Za sebe říkám, může se to stát. Samozřejmě si od trenéra vyslechl svoje, ale moderní fotbal chce takový typ rozehrávky. Panák se z toho nezhroutil a proti Liberci odehrál slušnou partii, i spoluhráči jej podrželi. Přitom Liberec se zvedá a v tomhle rozpoložení nebyl jednoduchým soupeřem.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Matěj Pulkrab ze Sparty Praha a Adam Karabec oslavují gól na 2:1 během utkání s Libercem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

V poločase jsem si říkal, jestli nepřijde čas útočníka Pulkraba, že by mohl obranu Slovanu svým pojetím rozbít a utkání rozhodnout stejně jak nedávno proti Teplicím. Netušil jsem, že dá zrovna vítězný gól, ale věřil jsem, že bude ve hře Sparty cítit. A pomůže Letenským dojít k tříbodovému konci svojí hrou a pojetím, které v tu chvíli Sparta potřebovala.

Někdo se třeba zlobí, že Sparta nemá jasného útočníka číslo jedna. Chápu, že to někomu vadí, na druhou stranu Hložek s Karabcem měli výborných třicet minut, byli hodně v pohybu, všechno fungovalo. S přibývajícím časem to chtělo změnu, tak přišel Pulkrab a rozhodl. Za mě je dobře, že je v útoku Sparty konkurence, navíc třeba Hložek je využitelný pro více pozic, jsou tam Minčev, Pulkrab. Stejné je to ve Slavii, kde má trenér Trpišovský k dispozici Kuchtu, Krmenčíka, Schranze, Tecla. Hráč jako Lewandowski, který dává miliardu gólů a pokaždé je v základu, v žádném českém klubu není. Uvidíme, co přinese zima. Třeba v Budějovicích září Bassey, má osm gólů a určitě už je v hledáčku dalších klubů, stejně jako Jurečka ze Slovácka. Ten se neustále zlepšuje a myslím, že s jeho pracovitostí ještě zdaleka neřekl poslední slovo.

Bídnou sérii protáhl Jablonec, který už je bez výhry devět zápasů. Přitom v Konferenční lize si vede slušně, doma mu to ale hodně utíká. Samozřejmě se na atmosféře v klubu podepisuje situace kolem jabloneckého šéfa Pelty, který je zatím nepravomocně odsouzený na šest let. Všichni vědí, že on pro klub dělá maximum, a pokud by zmíněný rozsudek platil, asi by to pro klub mělo fatální následky a konce. O tom není zřejmě třeba pochybovat.

V tomto zápase se po dlouhé době a prakticky uzavřené kariéře objevil Venca Kadlec a já mu přeji, aby se dokázal do ligového kolotoče natrvalo vrátit a zdraví mu vydrželo. Věřím, že přes velké zdravotní komplikace je to stále skvělý fotbalista a takové příběhy s dobrým koncem máme přece všichni rádi. Také věřím, že současnou zdravotní situaci brzy zvládneme, buďme navzájem ohleduplní a zodpovědní, vždyť zdraví je to nejdůležitější, co máme.