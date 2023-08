RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Pasta v kotli? Je hrdý baníkovec, Slovácku dochází šťáva, Spartu bolí standardky

Začnu Boleslaví na Slovácku, to jsou dva kluby, které mám v srdci. Hosté ukázali i v deseti, že se s nimi musí počítat. Nic na tom nemění až komická chyba gólmana Trmala, kterého zaskočila taková vyčůranost útočníka Kalabišky. On se mu pak za ten gól omluvil, i tohle gesto bych chtěl ocenit.

Slovácko nakonec dosáhlo na bod, ale musím přiznat, že za mě nehrálo to, co umí a na co jsme byli zvyklí. A bohužel mi připadá, že se to začíná opakovat. To, že nemá střelce, se ví delší čas, ale tak nějak celkově mu dochází šťáva. Vědělo se o tom, že má zkušenější hráče a ti jsou o další dva roky starší. Musí přijít přebudování kádru. Je ale taky pravda, že Mladá Boleslav o sobě dává vědět, stejně jako Olomouc. S oběma týmy se musí v šestce počítat.

Sparta má za sebou těžký týden. V Teplicích se hrálo ve výborné atmosféře, klub skvěle pracuje s fanoušky. Byl připravený program před zápasem, během něj i po něm. Jsem rád, že tam taková návštěva byla a fanoušci chodí v hojném počtu. Sparta za mě nepředvedla tolik, aby si zasloužila vyhrát. A navíc si nechala dát gól ze standardky, za který i aut v dnešní době považuji. Dva hráči zaspali. Bohužel se tohle opakuje, ztratili tím i naději na Ligu mistrů s Kodaní. Ten zápas odehrála fantasticky, ale zmíněné chyby ji dál nepustily.

Sestřih utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů FC Kodaň - AC Sparta PrahaVideo : O2 TV Sport

A teď se musí dát rychle dohromady, protože Dinamo Záhřeb je pořádně těžký soupeř, chorvatský fotbal má obrovské úspěchy, má špičkové hráče. Dinamo ale také musí překousnout zklamání, chtělo do Ligy mistrů, vedlo v Aténách 2:0 a nakonec vám dá góla v desáté minutě nastavení odchovanec. Bude to určitě hodně zajímavý dvojzápas. I když oficiálně na Letnou nesmějí jejich fandové, stejně přijedou. Atmosféra bude skvělá.

Parádní kulisu měl i zápas Slavie s Baníkem, ostravští fanoušci jsou prostě nejlepší. Teď navíc transparentem ukázali na výročí ruské invaze do Československa a připomněli všem, že naše svoboda a demokracie nebyla nikdy zadarmo. Musíme si jí více vážit. A samozřejmě jsem vnímal, že si odskočil do kotle David Pastrňák. Na utkání byl s rodinou, ale do kotle zašel. Je z Havířova, neskrývá, že je baníkovcem. Mluvili jsme spolu, je to hodně srdečný kluk.

Samotný zápas rozhodl Tijani, který byl odměněn za práci, co odvádí. Slavii přinesl potřebnou energii i návrat Bořila po dvou letech, ukázal, že je to pořád ohromný tahoun. Slavia zápas zvládla, byť výhra asi měla být vyšší. Baník hrál ale dobře organizovaně, jen dopředu toho bylo málo. Slavia prostě Baníku ukázala sílu.

Za tři body to zvládla i Plzeň proti těžkému soupeři. Viktorka sbírá výhry a roste jí sebevědomí, což potvrdila i tím, jak zvrátila zápas v nastavení první půle. Po vyrovnání dokonale využila nekomfortního rozpoložení Sigmy a dala druhý gól. Mohla ještě přidat i třetí.

Proměna plzeňského Pavla Šulce a jeho hattrick. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Konečně se bodového zisku dočkaly České Budějovice. Potkal jsem se před utkáním s Tomášem Zápotočným, jelikož jsme s Jílovištěm hráli na Spartaku Příbram. Zřejmě načerpal inspiraci z naší výhry, popřál jsem mu štěstí do boje proti klubu, který mám stejně jako jeho kolega Marek Nikl stále také v srdci.

Ale Jihočeši už potřebovali opravdu zabrat, jinak by jejich situace začala být hodně vážná. V týdnu přišel Jirka Skalák a Michal Hubínek a i když naskočil v závěru jen Skalák, oba budou pro Dynamo posilami. Zápas zvládli a je to pro ně po těch sedmnácti inkasovaných brankách a nule bodů obrovská vzpruha. Bohemka naopak nenavázala na venkovní výsledky. Myslím, že tým dohání trochu ten humbuk spojený s tím, že hráli evropský pohár.

Taky se teď mluví o tom, že by z Dynama mohl odejít do Slavie útočník Adediran. Nemyslím si, že ho teď sešívaní potřebují, ale politika Slavie je nějaká a uvidíme, jak to dopadne. Za sebe říkám, že bych teď do něj nešel. Počkal bych do zimy, nebo na léto za rok. Vnímám, že je to zase jiný typ útočníka než Slavia má, ale teď ho prostě za mě nepotřebuje.

Foto: Pancer Václav, ČTK Hrdina fotbalového Dynama České Budějovice Quadri Adediran.

V souvislosti se změnou dresu se mluví i o sparťanu Daňkovi. Já bych to tedy nevztahoval jen na něj. Sparta by za mě měla uvažovat o tom, že pustí na hostování klidně i Karabce. Podívejte se, jak hostování pomohla Chytilovi nebo Šulcovi. Ti kluci k tomu přistoupili správně, vyhráli se a teď válí v lize. Věřím, že by jim tahle cesta prospěla i vzhledem k tomu, že se čeká, že jednou budou táhnout Spartu.

Co bude se sparťanským triem Karabec, Daněk, Ševčík? Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz