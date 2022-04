RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia dostala facku, Plzeň má esa v brance i v útoku. A co zářez na vlastní kůži?

Fanoušci Slavie teď budou na nadstavbu nadávat. Kdyby se nehrála, už by mohli v Edenu slavit titul, o který teď ještě musí bojovat. A co víc, po víkendu mají sešívaní dokonce manko na Plzeň. Viktorka doma vyhrála nad Slováckem 3:1, nebylo to jednoznačné, ale tři body má.

Západočeši mají esa v rukávu. Faktorem X může být brankář Staněk, proti Slovácku pomohl neskutečnými zákroky. Už se zdálo, že soupeř skóruje a on vždycky zasáhl. To u Slavie se řešilo, kdo má být v brance jedničkou. Byl jsem pro Koláře, ale on proti Hradci vlastně skoro nic nechytil. Nebyly to jeho chyby, ale gólman prostě musí čapnout něco navíc.

Rezervy mělo bránění Slavie jako celku. Trpišovského výběr dostal čtyři góly, což se týmu, který v lize koučoval, stalo poprvé. Hradec slavil úspěch s aktivním napadáním, organizovanou obranou a rychlým přechodem do útoku, obrovské problémy dělala Slavii trojice Vlkanova, Kubala, Vašulín. Svou roli hraje i nováčkovský elán, touha se ukázat. Hráči bojují s otevřenou myslí a hodně si dovolí. Za stavu 4:3 to Hradec klidně odehrál na útočné polovině, žádné bránění a betonování se nekonalo. Slavia dostala varovnou facku a je otázkou, jak na ni zareaguje.

PŘÍMÁK, fotbalový pořad Sport.cz, kde tentokrát řešil aktuální dění expert Stanislav LevýVideo : Sport.cz

Druhým klíčovým faktorem souboje Plzně se Slavií je útok. Sešívaným vypadl před zápasem Tecl, který byl v dobré formě, vstřelil dvě branky v posledních dvou zápasech, je to tmelící prvek sestavy. Naproti tomu si Plzeň může vybrat, zda bude hrát Beauguel, nebo Chorý, případně oba dva. Dokážou si na hřišti vyhovět, vytvářejí šance, rvou se za úspěch Plzně a ve výsledku z toho Viktorka dokáže vytěžit body.

Pokud to v Edenu skončí v neděli nerozhodně, dostane šanci přiblížit se vedoucí dvojici Sparta. Ta si poradila s Baníkem a o to víc ji může mrzet porážka z Olomouce. Nebýt jí, byli by Letenští na dostřel. Ale je pravda, že Sparta nezvládá důležité zápasy a ukazuje, že na Slavii s Plzní zatím ještě nemá.

Senzační tažení Hradce Králové řídí 70letý Miroslav Koubek. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Jablonec prohrál s Pardubicemi, pořádně si zavařil a stálo to místo trenéra Petra Radu. Možná měl sezonu dojet, on nikdy nic nevzdává. Je to trenér ze staré školy, mám ho rád a na mladé kluky platí. Situace v Jablonci není jednoduchá, ale tým potřebuje nějaký šokový impuls, který má tým nakopnout do konce sezony, aby udržel ligu. Každopádně kouč Rada odvedl skvělou práci, Jablonec na prodeji hráčů z jeho éry vydělal obrovské peníze a slušně se prezentoval na evropské scéně...

PŘÍMÁK: Stali se z vás srabi, vzkazuje českým trenérům CsaplárVideo : Sport.cz

Pokud jsem mluvil o překvapení v první lize, tak musím říct, že nejhorší fotbalový zážitek víkendu jsem si užil na vlastní kůži ve středočeské A třídě v dresu Jíloviště. Naše utkání totálně zkazil rozhodčí svým jednoznačně tendenčním posuzováním. Bohužel jsem se nedokázal udržet a nepříliš lichotivě jsem mu řekl, co si o něm myslím. Dal jsem se s hnutím F-evoluce do boje za očistu fotbalu, ale pokud budou řídit zápasy sudí, jako jistý pan Hlavnička, tak se to určitě nepodaří.

Přitom si proti sobě šly zahrát dvě party kluků, které se nikam necpou. Na naší lavičce seděl Horst Siegl, u hostů byl Honza Vorel. Kluci v obou týmech byli výkonem rozhodčího znechucení. Mrzí mě s odstupem, že jsem použil sprostá slova, vím, že dostanu trest. Jediné, co v tuhle chvíli můžu slíbit, že budu pokračovat v boji za očistu fotbalu, aby i v amaterském fotbale vitězil hlavně sportovní duch, diváci odcházeli spokojeni a děti měly motivaci jej hrát a užívat si ho...