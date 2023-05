RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Sparta je k titulu blíž, fotbal ale hrála nekoukatelný. Brněnský příběh se mení v horor

Bohemka hrála celý rok dobrý fotbal, na Letnou jela s čistou hlavou. Spartě naopak vypadlo pár hráčů ze sestavy a najednou to i pod tíhou psychického tlaku nejde tak jako dřív. Klokani využili rozpoložení soupeře a šli do vedení. Pak ale přišly dvě chyby, které Bohemku srazily. Sparta se rvala až do konce, ukázala mentální sílu, a zvládla dovést utkání k vítězství. Tohle jí v minulých letech scházelo.

K jistotě titulu potřebuje za dva zápasy uhrát jediný bod. Na Slovácku to ale mívá hodně složité. Nebude mít k dispozici kromě dalších Kairinena a Kuchtu, domácí bojují o čtvrté místo, tabulka mu velí zvítězit. Bude to mít určitě grády.

Slavia zvládla domácí duel s Plzní. Viktorka sice v závěru zmobilizovala síly, ale vyrovnávací gól nedala, což jen podtrhlo, že se jí jaro v lize prostě nepovedlo. Střílení branek je pro tým problém, v tom rozpoložení scházela na jaře často i mentální odolnost. Na Plzeň prostě dopadl naplno ten náročný program celé sezony.

Sparta jako loňská Plzeň. Příspěvek v pořadu Přímák s Petrem MikolandouVideo : Sport.cz

To, jestli budeme znát mistra už v úterý večer, je otázkou. Jako fanoušek bych byl rád, kdyby se bojovalo až do posledního kola a nejlépe do poslední minuty. Jako odchovanec Sparty bych měl rád jasno už v úterý večer. Ale musíme myslet na fanoušky, jejich zájem o ligu stoupá a to je skvělý signál. Tak ať to pokračuje a liga jim nabídne drama.

Pořádně se zamotal i boj o udržení. Dole vypadal odříznutý Zlín, jenže zabral v Pardubicích. Navíc mu pomohl gólman Nita. On to byl vlastně víkend nepovedených zákroků brankářů, když si vezmu, co Valeš udělal na Letné. Jen se ukazuje, jak je role gólmana nevděčná. Za mě je ale stejná chyba, když útočník zahodí tutovku. Ale tam to prostě není tolik vidět...

Foto: Václav Šálek, ČTK Brankář Florin Nita z Pardubic vyráží druhý pokutový kop Jakuba Řezníčka z Brna.

Dobře to teď nevypadá s Brnem, které hrálo většinu sezony slušně, ale v nejhorší možné chvíli na něj padla velká krize. Trenér Hašek zkoušel všechno možné, dokonce nepostavil nejlepšího střelce Řezníčka, ale nezabralo to. A Zbrojovka se najednou topí, z pohodového příběhu je pomalu hororový. Zlín díky situaci může ještě ukopat baráž.

A proto je jasné, že by si fanoušci neměli nechat ujít ani vložené kolo a večery v příjemném počasí by si měli užít na stadionech. Věřím, že zase budou padat góly a všichni se budeme dobře bavit. Fakt jsem moc zvědavý, jak to celé dopadne.