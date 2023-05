Žádné kreace, teď hlavně mentální síla. Blízkost úspěchu má určitý dopad, netají Priske

📺 VITÍK | „Splnili jsme to, co jsme měli. Máme tři body a všechno je to blíž. Nic není hotové, ale už je to blízko.“

Martin Vitík po vítězství nad Bohemkou 🦘

➡️ https://t.co/ZicwBcYg8C pic.twitter.com/CzHi26RVHp