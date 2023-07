RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Událostí léta je odchod Juráska, Sparta může řešit velký problém

Začít ale musím pochopitelně mistrovskou Spartou. Z ní odešel útočník Čvančara, to znamená ztrátu spousty gólů, ale věřím, že na Letné jsou schopní tuhle porci branek nahradit. Po zranění se vrací Pešek, výborně se v přípravě jevil Birmanovič, jsou tam navrátilci Sejk a Ryneš. Tomáš Rosický při přestupech přemýšlí tak, že hráči musí zapadnout nejen fotbalově, ale i charakterově, a když jsem četl rozhovor s Lacim, dělalo to na mě výborný dojem, že se mu tohle všechno daří.

Nejcitelnější ztrátou by pro Spartu byl odchod Matěje Kováře. Počítalo se s tím, že bude na Letné chytat ještě další rok, týmu výrazně pomohl svou jistotou. On si to celé přenesl do přípravy Manchesteru United a daří se mu tam, což je fajn, ale pro Spartu to znamená problém. Mluví se v této souvislosti o návratu Tomáše Vaclíka. Já si myslím, že kdyby se to v klubu dobře nastavilo a Vorel, který kvalitu také má, třeba dostal větší porci minut v lize a Vacloš chytal evropské poháry, mohlo by to fungovat. Nebál bych se po Vaclíkovi sáhnout. Zkušenost na místě gólmana je vždycky třeba, podívejte na to, jak Nita zvedl na jaře Pardubice.

Když jsme ještě u posil, mluví se o tom, že by na Letnou mohl přijít z Liberce Olatunji. Ten zvládl skvěle jaro v Liberci, vyrovnal se s přechodem do horších klimatických podmínek, pro hráče z Afriky možná s těmi nejhoršími. Zapadl v Liberci velmi dobře, co je ale horší, že teď neabsolvoval letní přípravu s týmem a nebude tak určitě nachystaný tak, aby naplňoval představy náročného trenéra Priskeho ve Spartě. Uvidíme, jak to dopadne.

Během léta za mě nejvíce posílila Slavia. To, co předvedl v závěru minulé sezony Venca Jurečka, bylo neuvěřitelné a podle mě bude minimálně na začátku útočníkem číslo jedna. Klub ale stejně přivedl Chytila s Tijanim, hrát budou chtít všichni, tak jsem zvědavý, jak to trenér Trpišovský poskládá. Každopádně má Slavia v ofenzivě zase ohromnou sílu.

Událostí léta je pak podle mě odchod Davida Juráska do Benfiky Lasabon. Klobouk dolů před hráčem, který se navíc v klubu uvedl nádherným gólem. Bude si zvykat na skvělé spoluhráče a pokud bude mít dál takovou chuť se zlepšovat, tak bude mít tenhle krásný příběh i další pokračování k ještě lepšímu angažmá. I bez něj pak čekám, že bude Slavia chtít útočit na mistrovský titul. Ten už nezískala dva roky a tohle čekání budou chtít v Edenu ukončit.

Těším se taky na Plzeň. Ta si může oddechnout, když se povedlo dotáhnout vstup nového majitele. Klub získal tolik potřebnou jistotu. Zpočátku jsem byl trochu zaskočený tím, že se do Viktorky vrátil trenér Koubek, ale pak mi to do sebe krásně zapadlo. On sám v rozhovoru řekl, že je takový překlenovací trenér, bude mít jako asistenta Honzu Trousila, který bude sbírat další zkušenosti. Pan Koubek bude v roli mentora, v Hradci odvedl skvělou práci. Klub hrál agresivně, organizovaně, a přitom moderním stylem. Za sebe říkám, pozor na Plzeň.

Zajímavé nákupy dělal Baník. Zdá se mi, že pod Luďkem Mikloškem to v klubu dostává řád. V Ostravě přišli o Tijaniho, ale mají hráče, kteří ho nahradí. Taky by klubu mohlo pomoci, že kolem něj není takový humbuk jako před rokem, kdy klub slavil velké výročí. Pro mě je to černý kůň Fortuna ligy.

Malou obavu mám pro změnu o Slovácko, kde nákupy nebyly nic moc. Kádr plný zkušených hráčů je zase o rok starší a myslím, že si to dobře uvědomuje i trenér Svědík. Slovácku určitě pomůže příchod Valenty, ale pořád je to hráč na hostování a mám obavu, aby to celé jednou Slovácko nedohnalo. Rád bych se samozřejmě plet, protože ke klubu mám pořád velký vztah.

Na ligu se těším i kvůli atmosféře na stadionech, zájem o českou nejvyšší soutěž stoupl. Kluby se snaží pracovat na maximum, člověk je pyšný, když i u nás vidí plné stadiony, že se na vyprodané tribuny nemusí koukat jen při sledování zahraničních lig. Příkladem jsou třeba Pardubice, kterým pomohl nový stadion a teď se na podobnou slávu chystají v Hradci. Tamní stadion vypadá úžasně. Klub by mohl být příkladem pro ostatní, ne tedy v tom, jak dlouho to trvalo, ale jinak je to paráda. Sám se těším, až se tam na nějaký zápas pojedu podívat.