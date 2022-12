SMEČE JANA KUKALA: Bollettieri byl velkorysý workoholik. Jak by se na něj dívali u nás, že nehrál profesionálně tenis?

To, co vybudoval ve své akademii, pak od něj všichni kopírovali. Základem byly neuvěřitelné objemy tréninku. Budíček v šest a po rozcvičce se hrál dalších šest hodin tenis. Večer ještě následovala kondiční příprava.

Zajímavé je, že Nicky byl voják z povolání. V armádě získal výcvik a byl to skvělý psycholog i organizátor. Nikdo přitom moc nevěřil, že může mít jako ‚netenista' úspěchy. Ale když tomu rozumíte a máte dobré oko... Zajímalo by mě, jak by se na něj dívali u nás, že nehrál profesionálně tenis... Základem ale byla jeho úžasná pracovitost. Byl to ten největší workoholik, jakého jsem kdy viděl.