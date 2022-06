SMEČE JANA KUKALA: Kvitová se přihlásila v hodině dvanácté. Absence bodů z Wimbledonu český tenis poškodí

„Nejslavnější z grandslamových turnajů bude letos jiný, jelikož organizátoři se rozhodli, že kvůli válce na Ukrajině nepovolí start hráčů z Ruska a z Běloruska. Grandslamy patří do portfolia Mezinárodní tenisové federace (ITF), takže pořadatelé nepovažovali za nutné získat souhlas ATP a WTA. Jenže obě asociace rozhodly, že se nebude hrát o body, takže jsou poškozeni všichni, kteří něco obhajují. A čeká nás zmatek.

Nemrzí to asi jen loňskou šampionku Ashleigh Bartyovou, která předčasně ukončila kariéru. I pokud by Novak Djokovič znovu vyhrál, spadne v žebříčku do druhé poloviny nejlepší desítky. Absence bodů negativně ovlivní také český tenis, jelikož po dlouhých letech nebudeme mít hráčku v top 10, odkud vypadne Karolína Plíšková.

Řídící výbor Wimbledonu se hodně bál bojkotu turnaje, takže významně navýšil prémie. Za prohru v prvním kole je 50 tisíc liber (asi 1,4 milionu korun), za celkové vítězství 2 miliony (asi 56 milionů Kč). Když to porovnáte s historickými částkami, je to šokující. V roce 1954 vyhrál Wimbledon pod vlajkou Egypta Jaroslav Drobný. A kromě přezdívky Old Drob, která mu vydržela do konce života, získal jako prémii poukázku na nákup zboží do obchodního domu na 200 liber. V roce 1962 Rod Laver dostal za svůj triumf 2000 liber...

Petra Kvitová slaví v Eastbourne první titul v sezoněVideo : sntv

Pokud jde o favoritky turnaje, myslím si, že světová jednička Iga Šwiateková, která vyhrála před Wimbledonem 35 zápasů v řadě, nemusí být na trávě zdaleka tak suverénní. I když si doléčila zraněné rameno, na travnatém povrchu zatím sehrála v kariéře jen 12 zápasů s bilancí 7-5. Domnívám se, že ženský turnaj nemá favoritku a čekám velké překvapení.

Jsem rád, že v hodině dvanácté o sobě dala vědět Petra Kvitová, která v Eastbourne vyhrála svůj pátý turnaj na trávě, včetně dvou Wimbledonů (2011, 2014). Před rokem potěšila postupem do finále Karolína Plíšková. Málokdo už si pamatuje, že před Wimbledonem prohrála v Berlíně i v Eastbourne hned první zápas. Její letošní hra zatím nemá jiskru, ale v All England Clubu může být všechno jinak.

Výbornou ‚travařkou' je také dvojnásobná čtvrtfinalistka Karolína Muchová. Sice má hned na začátek Simonu Halepovou, ale špičkové hráčky je lehčí porazit v těch prvních kolech.

Velkou neznámou je forma vracející se grandslamové rekordmanky Sereny Williamsové, ale pochybuju, že bude schopná přidat 24. velký triumf.

Foto: Andrew Boyers, Reuters Serena Williamsová v utkání čtyřhry na turnaji v Eastbourne.Foto : Andrew Boyers, Reuters

Nejslavnější antivaxer světa Novak Djokovič dostal od pořadatelů svolení hrát, takže bude znovu velikým favoritem. Velmi dobrou formu má i loňský finalista Ital Matteo Berrettini, který na trávě vyhrál turnaje ve Stuttgartu a v Queen's Clubu.

Rozhodnutím zúčastnit se trochu překvapil Rafael Nadal, který sice už ve Wimbledonu vyhrál, ale jsou to dost bradaté triumfy (2008, 2010). Naposledy zde nastoupil v roce 2019. Pokud by však dokázal ve 36 letech zvítězit, může začít přemýšlet o Grand Slamu! Vyhrát během jednoho roku všechny čtyři největší turnaje se naposledy podařilo Laverovi v roce 1969.

O překvapení bude usilovat také pětatřicetiletý šampion z let 2013 a 2016 Andy Murray, který si pozval i svého bývalého kouče Ivana Lendla. Ve Stuttgartu se sice zranil, ale bude mít obrovskou podporu.

Murray se na turnaji vždy těšil pomoci wimbledonských zahradníků, kteří dokázali povrch natolik zpomalit, že se na něm hraje vesele od základní čáry. Říkám si, kolikrát by asi Wimbledon vyhrál Ivan Lendl, pokud by mohl hrát zezadu a ne servis-volej a chodit na síť po druhém podání. Zahradníci by měli dostat metály i za olympiádu 2012, na které Murray vyhrál se svým celodvorcovým pojetím.

U našich hráčů si vážím úspěchu Lukáše Rosola, který ve 36 letech zvládl kvalifikaci bez ztráty setu. Má tu krásné vzpomínky na centrkurt, kde dokázal před deseti lety porazit Nadala. V prvním kole proti Gruzínci Basilašvilimu není bez šance.

Jinak stále platí, že All England Club je jednou z nejkonzervativnějších tenisových organizací na světě. To není vtip, ale nejlehčí způsob, jak se stát členem klubu, je Wimbledon vyhrát. Jinak musí kandidáti čekat, až někdo ze členů zemře. Tuším, že i bez udělovaných bodů tu o překvapení nebude nouze."