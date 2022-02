SMEČE JANA KUKALA: Největší šanci ohrozit Bartyovou má Krejčíková. Není to kometa, ale stálice

„Čekal jsem, že Bartyová bude mít problémy finále dorazit. Australanka je v současném světovém tenise velice nezvyklý typ. Už si v minulosti odskočila ke kriketu a možná to udělá zase. Podobně jako Rafael Nadal měla taky dlouhou pauzu, ale připravená byla skvěle. V jejím případě očekávám, že by mohla letos vyhrát i další grandslamový turnaj. Posledních pět let přitom žádná hráčka nezískala dva grandslamy během jednoho kalendářního roku.

Největší šanci ohrozit Bartyovou má podle mě Krejčíková. To není kometa, ale stálice. Její vzestup je ohromný. Už to mohlo být teď v Austrálii, ale bohužel ji ve čtvrtfinále s Keysovou postihl kolaps. Díval jsem se na komentář Borise Beckera, kdy zmiňoval finalistu juniorky Jakuba Menšíka, který do toho dal úplně všechno. A nakonec ho ležícího na zemi v křečích museli z kurtu odvézt.

U Krejčíkové je to jiné. Náhle přijde o energii. Nemá křeče, nejde na ten limit, ale najednou ztratí sílu hrát. S tím se musí něco udělat. Měla by určitě trávit delší čas v prostředí, kde je větší vedro. Tohle nezažije v Paříži ani ve Wimbledonu, ale na US Open už ji to potkalo a může se to opakovat.

Foto: Andy Brownbill, ČTK/AP Barbora Krejčíková měla v zápase zdravotní problémy. Trochu to připomínalo osmifinále US Open, kde však i přes komplikace dokázala postoupit.Foto : Andy Brownbill, ČTK/AP

Jinak překvapením turnaje je 28letá Američanka Danielle Collinsová, která to dotáhla až do finále. V současném tenise je to unikum, protože v něm je hodně hráček, a tím nechci nikoho urazit, které nedokončily základní vzdělání. Natož aby měly maturitu. Ale Collinsová je vysokoškolačka, která absolvovala ve Virginii, do profesionálního tenisu přišla později a teď je desátá na světě. V Melbourne měla skoro nejlepší údery, zlepšila pohyb, ale rezervy má ještě ve druhém servisu.

Opravdovou hrdinkou Australian Open je pak 32letá Alizé Cornetová, která vyřadila Muguruzaovou a Halepovou, což byly dva ohromné skalpy. Ve čtvrtfinále byla i 36letá Kaia Kanepiová z Estonska. Nadalovi jako šampionovi je pětatřicet, takže z hlediska starších hráčů to byl úžasný turnaj.

Z těch mladších mě nejvíc zaujal Maxime Cressy (24). Američan narozený v Paříži, který by mohl obnovit slávu stylu Edberga, Beckera nebo Raftera. Pojetím servis - volej bude ohrožovat všechny hráče. A je to taky vysokoškolák, který ukazuje, jak je americký univerzitní tenis silný."