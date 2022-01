V závěru utkání začal mít Menšík křeče do stehenních svalů. Povzbuzován i vítězkou Roland Garros Barborou Krejčíkovou v hledišti ale bojoval do posledních sil.

Nakonec se mu to povedlo, kvůli časové prodlevě přišel o první servis a druhý dal do sítě. Dvojchybu udělal i při mečbolu. Poté znovu klesl na zem a do šatny byl odvezen na vozíku.