SMEČE JANA KUKALA: O post světové jedničky může usilovat deset hráček. Bartyová se ale ještě vrátí

Když končil Björn Borg ve 26 letech, tak kvůli ztrátě motivace, což bylo u něj pochopitelné, jelikož získal šest titulů na French Open a pět ve Wimbledonu. Pete Sampras v roce 2002 ovládl US Open a pak už nehrál žádný zápas. V té době už byl ale za zenitem výkonnosti. Bartyová naopak úplně v pohodě mohla na prvním místě vydržet až do Wimbledonu.

Měla mimořádný talent podobně jako Roger Federer. Byla stejně jako on ‚shotmaker', ale také byla jako hráčka velmi ukázněná a pokorná, profesionálka každým coulem. Pro tenis je to obrovská ztráta. Na druhou stranu je to obdivuhodné, že se k takovému kroku odhodlala v době, kdy se většina tenistek naopak snaží hrát co nejdéle.