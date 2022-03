Konec na vrcholu i v psychické beznaději. Bartyová dosáhla všeho, Česko přišlo o hvězdy

Od juniorských let bylo jasné, že Austrálie se může těšit na opravdovou tenisovou hvězdu. Ashleigh Bartyová ale málem očekávání fanoušků nenaplnila, když jako sedmnáctiletá unavená tenisovým kolotočem přerušila kariéru a vrhla se na kriket.

Naštěstí pro tenis se na kurty vrátila. Vyhrála 15 turnajů včetně tří grandslamových, bezpečně kralovala světu z prvního místa žebříčku. A dost pravděpodobně by to tak ještě hodně dlouho vydrželo. Australská královna dosáhla prakticky všeho, co jí tenisový svět nabízel. A tak se rozhodla pro jinou cestu.

"Tenis budu pořád milovat, byla to obrovská část mého života, ale myslím, že přišel čas užít si to, co má ráda Ash Bartyová jako člověk, a ne Ash Bartyová jako sportovec," ozřejmila svou další budoucnost tenistka, která se chystá se svým přítelem golfistou Garym Kissickem založit rodinu.

Historie bílého sportu však zná řadu dalších osobností, které předčasně ukončily kariéru.

Jednou z nejvýraznějších je Martina Hingisová. Švýcarka s českými kořeny se v 16 letech stala nejmladší světovou jedničkou v historii. Kariéru poprvé přerušila kvůli opakujícím se zdravotním problémům v 22 letech a už v té době měla na svém kontě neuvěřitelných šest grandslamových titulů ve dvouhře. Její comeback na kurty zastavil v roce 2007 pozitivní test na kokain, po dalším návratu v roce 2013 se již věnovala prakticky výhradně čtyřhrám. O čtyři roky později kariéru definitivně uzavřela.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Martina Hingisová během tiskové konference v pražské O2 areně.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Čtyři grandslamové tituly, pozice světové jedničky a respekt celého tenisového světa. Tím vším se může chlubit belgická ikona Kim Clijstersová. Také ona si však prošla hodně turbulentním obdobím. Kariéru poprvé ukončila už v roce 2007, kdy jí bylo pouhých 23 let. Důvod? Častá zranění a touha po rodinném životě.

Tu si také splnila, když o rok později přivedla na svět dceru. Následoval úspěšný návrat na kurty ozdobený triumfem na US Open. V září roku 2012 podruhé oznámila světu svůj odchod ze scény. O osm let později zkusila už jako 37letá další comeback, který však přerušila pandemie koronaviru a nepříliš povedené výsledky.

Foto: ČTK/AP Belgická tenistka Kim ClijstersováFoto : ČTK/AP

A další slavná Belgičanka. Justine Heninová oznámila, stejně jako Bartyová, konec kariéry už v 25 letech a s tenisovým kolotočem se také loučila jako úřadující tenisová královna. O dva roky později se na kurty vrátila, dostala se do finále Australian Open, žádný další grandslamový titul k dosavadním sedmi však nepřidala. V lednu roku 2011 tenistka s možná nejlepším jednoručným bekhendem na světě kvůli zdravotním problémům kariéru definitivně ukončila.

Foto: Profimedia.cz Bývalá světová tenisová jednička Justine HeninováFoto : Profimedia.cz

A český tenis? Obrovskou vycházející hvězdou s velkým potencionálem byla Nicole Vaidišová. V roce 2004 se rodačka z Norimberku ve věku 15 let, 3 měsíců a 23 dnů stala šestou nejmladší vítězkou na okruhu WTA. Provázela ji velká očekávání, v srpnu 2006 se poprvé probojovala do elitní desítky, nejvýš byla v žebříčku sedmá v květnu 2007. V březnu 2010, krátce před 21. narozeninami, však kvůli ztrátě motivace ukončila kariéru. V září 2014 se do profesionálního tenisu vrátila, ale po sérii dalších neúspěchů skončila v červenci 2016.

V současné době vychovává spolu se svým manželem a bývalým elitním českým tenistou Radkem Štěpánkem dvě dcery.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Nicole Vaidišová patřila k velkým nadějím českého tenisuFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Velká očekávaní se vkládala i do Dáji Bedáňové, která patřila mezi další velké naděje českého tenisu. To potvrdila i šestnáctým místem na světovém žebříčku, na které se probila v pouhých devatenácti letech.