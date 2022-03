GLOSA: Hráčka z jiného světa. Odchod Bartyové v záři reflektorů potvrzuje její výjimečnost

Tenisem si Ashleigh Bartyová vydělala téměř 24 milionů dolarů. O dalších sumách ze sponzorských smluv nemluvě. Vyhrála patnáct turnajů včetně tří grandslamových. Před sebou měla minimálně pět let mezi absolutní tenisovou elitou.

Velmi pravděpodobně by přidala další grandslamové tituly, o tučných prize money nemluvě. Na svém kontě měla 114 týdnů nepřetržité tenisové vlády, absolutní rekord, který společně drží Grafová a Navrátilová (186 týdnů), rozhodně také nebyl nedosažitelnou metou.

Toho všeho se rodačka z australského Ipswiche dobrovolně vzdala s jasným vzkazem. "Tenis budu pořád milovat, byla to obrovská část mého života, ale myslím, že přišel čas užít si to, co má ráda Ash Bartyová jako člověk a ne Ash Bartyová jako sportovec," říkala šampionka.