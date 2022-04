SMEČE JANA KUKALA: Šwiateková je na tom technicky podobně dobře jako Muchová

"Po šokujícím ukončení kariéry první hráčky světa Australanky Ashleigh Bartyové jsem čekal velký boj o trůn, kterého se ještě v budoucnu můžeme dočkat. Momentálně si o něj ale řekla dvacetiletá Iga Šwiateková, která vede pořadí žebříčku WTA o téměř dva tisíce bodů. Že půjde na první místo, se dozvěděla už v průběhu turnaje v Miami, ale způsob, jakým ho ovládla, byl impozantní. Po Dauhá a Indian Wells je to pro ni tento rok třetí velký titul.

V roce 2020 vyhrála jako 54. hráčka světa nečekaně French Open a zdálo se, že to bude další z řady grandslamových senzací. Po výkonnostním poklesu rekordmanky Sereny Williamsové vyhrávají grandslamy od roku 2017 každou sezonu vždy čtyři různé hráčky. Šwiateková si ale díky Paříži vytvořila odrazový můstek a stala se pevnou součástí světové špičky.

Její otec reprezentoval na olympiádě v Soulu 1988, tenis hrála i její sestra Agata. Samotná Iga začala trénovat, než nastoupila do školy. V roce 2018 ovládla wimbledonskou juniorku. Loni získala trofej v Římě, kde ale odvracela mečboly Barboře Krejčíkové, která by na ni, pokud bude zdravá, mohla mít hru. Ve finále ovšem Polka porazila Karolínu Plíškovou dvakrát 6:0.

Šwiateková předvádí agresivní tenis, ale není to bum, bum jako Sabalenková, ona dokáže variovat hru. Stopbaly zvládá zahrát z forhendu i bekhendu, což je výjimečné. Také jí naměřili nejtvrdší údery na okruhu: forhend 127 km/h a ten její bekhend po lajně 122 km/h.

Ráda diktuje tempo hry a k tomu jí pomáhá skvělý druhý ‚kick' servis. Technicky je na tom podobně dobře jako Karolína Muchová, ale na rozdíl od ní je top fit. Když se jednou Björna Borga zeptali, co potřebuje, aby vyhrál grandslamový titul, tak řekl zdraví...

V minulém roce začala Šwiateková spolupracovat s koučem Tomaszem Wiktorowskim, který vedl bývalou světovou dvojku Agnieszku Radwaňskou. V týmu ale nadále zůstala psycholožka Daria Abramowiczová. Šwiateková je citlivá perfekcionistka a někdy měla až příliš emocí, které obtížně potlačovala. Občas se na kurtu i rozbrečela, to byl její problém. Paní Daria má ale velkou zásluhu na tom, že uvažuje pozitivně, mentální pohoda se propojila v soukromí i na dvorci.

Šwiateková už brzy na Roland Garros a ve Wimbledonu bude mít šanci ukázat, jak ustojí tlak spojený s prvním místem ve světovém pořadí. Myslím si, že by to mohla zvládnout. Pro Polsko je to každopádně skvělá reklama v zahraničí, která vydá za deset diplomatů."