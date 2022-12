Výkonná rada MOV se zabývala tématy globálního oteplování a jeho důsledky pro zimní sporty. Diskutovalo se také o možnosti, že by se zimní hry točily pouze mezi určitými městy a regiony. Jako možnou podmínku Dubi uvedl, že zájemce o pořádání ZOH musí prokázat, že v době her u něj v desetiletém období panují průměrné teploty pod bodem mrazu. MOV ani nevylučuje možnost, že udělí zároveň pořadatelství ZOH pro roky 2030 a 2034.

Činovníci MOV navíc stále nejsou spokojeni s tím, jak mezinárodní asociace IBA řídí amatérský box. Představitelé MOV uvedli, že za současné situace by nemohli doporučit zařazení tohoto tradičního sportu do programu olympijských her v Los Angeles 2028. V předběžném programu her box zatím není.