Je mi z toho smutno, přiznává český šampion. Spousta lidí odejde, bojí se po zásadní změně

„Dovedu si představit, že si ji vyzkouším pro zábavu s kamarády. Ale ne, že bych se za čtyři roky naučil disciplínu na takové úrovni, abych se ji nebál prezentovat na olympijských hrách," přiznává i Kuf, jemuž bude po hrách v Paříži 33 let a původně zvažoval, že by si kariéru ještě o rok dva mohl prodloužit.

A tak o to víc vzhlíží k Paříži, která by mohla být jeho rozlučkou s kariérou. A pro moderní pětiboj derniérou v jeho klasické podobě. Navíc v rodišti barona Pierra de Coubertina, zakladatele novodobých olympijských her a duchovního otce tohoto sportu, a v atraktivním prostředí u zámku ve Versailles.

„Tam, kde to začalo, to tedy skončí," hořce se pousměje Kuf. V Mixzóně popisuje i to, jak se sami sportovci marně snažili změnu odvrátit, či v jakém sportu by se mohl ještě realizovat po pětibojařské kariéře.