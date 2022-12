"Musíme sledovat, jak se budou věci vyvíjet. Situace se mění velmi rychle, často každý den. Sankce momentálně zůstávají v platnosti. Nechci komentovat, jak to ovlivní kvalifikaci na olympijské hry 2024 v Paříži," řekl Adams po úvodním jednacím dnu výkonného výboru . U většiny z 32 sportů začnou kvalifikační boje příští rok.

Nedávno se objevily spekulace, že MOV uvažuje o způsobu, jakým by mohl běloruské a ruské sportovce vrátit do soutěží. Zástupci lyžařské federace FIS například uvedli, že by sportovci z těchto zemí mohli startovat na světových šampionátech na začátku roku 2023. N