V úterý získali stříbro cyklista Pavel Šumpík v časovce a diskařka Natálie Fišerová, bronz přidala Viktorie Jánská ve skoku do dálky.

EYOF pro sportovce ve věku 14 až 18 let se měl původně na Slovensku konat už loni v létě, ale po odkladu olympijských her v Tokiu kvůli koronaviru dostal nový termín. Soutěže v deseti sportech potrvají do soboty. Před třemi lety v Baku mladí Češi získali dvě zlaté, jednu stříbrnou a tři bronzové medaile.