Češi získali na Evropském olympijském festivalu mládeže tři medaile

Šumpík v časovce na 8,4 kilometru skončil druhý o osm a půl vteřiny za Polákem Patrykem Goszczurným. "Je to nepopsatelný pocit. Před závodem by mě nenapadlo, že dosáhnu takového výsledku," řekl pro web olympijskytym.cz student gymnázia v Holicích.

EYOF pro sportovce ve věku 14 až 18 let se měl původně na Slovensku konat už loni v létě, ale po odkladu olympijských her v Tokiu kvůli koronaviru dostal nový termín. Soutěže v deseti sportech potrvají do soboty. Před třemi lety v Baku mladí Češi získali dvě zlaté, jednu stříbrnou a tři bronzové medaile.