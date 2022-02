Papadakisová s Cizeronem na velkém závodě bruslili naposledy na ME 2019, kdy skončili překvapivě až druzí za Sinicinovou a Kacalapovem. Do Pekingu přijeli vylepšit stříbrnou příčku z roku 2018, kdy těsně prohráli s Tessou Virtueovou a Scottem Moirem z Kanady. Zlato získali s přehledem a navázali na dvacet let starý triumf jiných Francouzů Mariny Anissinové a Gwendala Peizerata.

Spokojeností zářila i jeho sestra. "Konečně jsme zajeli čistou jízdu, kterou jezdíme v trénincích. Na Evropě byla menší chybička, i na republice se vloudila. Teď to bylo čisté, s energií, moc jsme si to užili a jsme rádi, že práce se vyplatila," pochvalovala si. Tentokrát nebyli tak nervózní jako před rytmickým tancem, kde bojovali o účast ve finálové části závodu. "Řekla jsem si, že není co ztratit. Teď je čas si to užít. V kraťasu jsme si to odpracovali, postupovali jsme," uvedla Taschlerová pro Radiožurnál.