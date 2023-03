MOV sice sportovním federacím doporučil návrat jednotlivců s ruským a běloruským pasem na mezinárodní scénu, ale stanovil přísnější podmínky, než byly na posledních třech olympijských hrách. Měli by jako jednotlivci závodit pod zkratkou AIN (individuální neutrální sportovci), nikoli jako reprezentanti národní federace či olympijského výboru.

Otázku sportovců s ruským a běloruským pasem na OH 2024 v Paříži zatím MOV konkrétně neřešil. To je oblast, ve které se chce angažovat ČOV. "O diplomatické řešení situace usiluje také nezávislá expertní komise, jejíž vznik inicioval Český olympijský výbor a která bude svá zjištění komunikovat přímo s Mezinárodním olympijským výborem," uvedl tuzemský olympijský výbor. Komise vedená zkušeným diplomatem Michaelem Žantovským hledá právní argumenty pro neúčast Rusů a Bělorusů OH 2024.