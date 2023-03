Faeserová považuje rozhodnutí MOV za ránu do tváře všem ukrajinským sportovcům. "Přála bych si, aby ruští a běloruští atleti zůstali nadále vyloučeni. Neexistuje žádný důvod pro návrat Ruska do světového sportu," uvedla na twitteru.

Poláci by se podle náměstka neměli účastnit soutěží, kde budou závodit Rusové a Bělorusové. Zdůraznil však, že takové rozhodnutí by neměla učinit jedna země samostatně. "Mělo by to být propracováno na širším fóru, například členů EU nebo jiných zemí, které společně uvalují sankce na Rusko. Bude to mít význam, jen pokud to udělá větší skupina," dodal.