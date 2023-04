Co může toto usnesení, z něhož má předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval vycházet, přinést směrem k Mezinárodnímu olympijskému výboru?

Pokud to Jirka Kejval cítí, jak jsme to odsouhlasili, tak jsme mu tím rozvázali ruce, aby v jiných agendách mohl jednat s předsedou MOV Bachem. Myslím, že tu chybělo jasné exaktní stanovisko ČOV, co si myslí. A plénum je nejvyšší orgán, tak kdo jiný by měl rozhodnout? Neříkám, že Český olympijský výbor měl jiný názor, ale prezentace toho názoru nebyla úplně dobrá a trvala dlouho.

Jak vnímáte námitky, že stanovisko jasně nedefinuje, zda by se mohli zapojit sportovci pod neutrální vlajkou, kteří válku odsoudili?

Beru to tak, že jsou země Rusko a Bělorusko, a kdo má ruský a běloruský pas, tak tam bohužel nemůže. Vykládat každé slovo si můžeme pětkrát, ale má myšlenka byla jednoznačná, že pro mě je jejich účast nepřijatelná, když vidím, co se děje. Nehledě na to, že Rusové mají nedořešený doping. Na to jsme v rámci války zapomněli, nebo se to přestalo řešit. RUSADA (Ruská antidopingová agentura) nemá licenci. My jako biatlon vyloučili Rusy z federace a teprve pak by měla běžet půlroční lhůta, jako když se sportovci vracejí po přerušení kariéry, tak se musí nejdříve nahlásit do režimu WADA.

Ve svém projevu na plénu jste kritizoval i předsedu MOV Bacha, jenž odsoudil politiky, kteří se vyjádřili proti návratu ruských a běloruských sportovců.

Já si myslím, že by si to ve své pozici neměl vůbec dovolit. Myslím, že my s Rusy máme dostatečně velkou zkušenost, abychom se z naší historie poučili. Tváříme se jako by se tam nevraždili lidi. Rozumím, že kolektivní vina je problematická. Ale jak chcete rozlišit, kdo je hodný, kdo zlý, kdo to účelově odsoudí, kdo ne, kdo byl v armádě… Podle mě tady není prostor se o návratu bavit. Myslím, že v tom můžou sehrát zásadní roli sponzoři. Nebavme se o bojkotu, s tím v žádném případě nesouhlasím. Ale firmy na to budou muset reagovat.

Jaký tedy očekáváte vývoj?

Já si neumím představit, že by se ruští sportovci za daného stavu olympiády účastnili. Nerozumím tomu, že MOV říká, ať hledáme cestu, jak je tam dostat.

Některé sportovní federace ale už dle doporučení MOV za daných podmínek umožní start ruských a běloruských sportovců.

Teď je to na jejich zodpovědnosti. Když je nepustí, žádné kvalifikace nebudou. Když je pustí, nikdo s tím nic neudělá. Ale když se budeme bavit do detailů, válka je v Evropě a olympijské hry také. Neumím si představit, když Francie vyhlásila, že by jim neudělila víza, jak by se tam ti sportovci dostali. Hledají se zástupné argumenty a překvapuje mě, že MOV připustí, že by se kvalifikovali z jiného kontinentu. To mi přijde úplně mimo. Buď je tam chceme, nebo ne, ale hledat cestu napůl? S tím nesouhlasím. Proto jsem ten návrh připojil.

Nemůžou ale přijít právní důsledky, pokud v některých sportech budou ruští a běloruští sportovci smět startovat a v jiných ne?