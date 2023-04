Ruská invaze s podporou Běloruska na Ukrajinu začala krátce po skončení loňských Zimních olympijských her v Pekingu a Mezinárodní olympijský výbor v reakci na porušení olympijského míru vyhlásil, že se oba agresoři nesmějí zúčastnit příštích her v Paříži.

„Pak ale všechny překvapila iniciativa asijských výborů, že by si uměly představit, že by olympijské kvalifikace proběhly u nich,“ líčí Kejval. MOV pak vydal doporučení sportovním federacím, aby se nemohli účastnit zástupci kolektivních sportů a sportovci, kteří spadají pod ozbrojené složky.

„Podle prvních předpokladů by se to týkalo 80 až 90 procent ruských a běloruských sportovců,“ říká šéf českých olympioniků. Rozhodnutí je na sportovních federací, některé se doporučením MOV řídí, další jako atletika trvají na striktním zákazu.

„Bylo by dobré, abychom si to pamatovali a byli konzistentní. Já se také dvacet let těšil na olympiádu a nebyl jsem tam proto, že jsem byl Čechoslovák. Rusko a Bělorusko nejsou v současném světě jediní agresoři,“ doplnil bývalý házenkář Michal Barda, jehož se výrazně dotkl bojkot olympijských her v Los Angeles 1984.