Když už i víra docházela. Vážím si, že na mě trenéři počkali, děkuje česká last minute posila

Sám už v Praze přestával věřit, že covid vyléčí natolik rychle, aby po sérii pěti negativních testů ještě stihl dorazit za kamarády z reprezentace už v rozehraném olympijském turnaji. Útočník Michal Špaček to ale nakonec zvládl, po čtvrteční příletu do Pekingu absolvoval o den později dopoledne místního času rozbruslení a večer půjde do závěrečného utkání skupiny B proti Rusku.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Hokejista Michael Špaček na leděFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Peking (od našeho zpravodaje) - „Jsem šťastný, že jsem konečně tady, protože to čekání v Praze bylo hrozně dlouhé a nepříjemné," přiznal 24letý útočník švédské Frölundy. Do přípravy národního týmu se zapojil už na konci ledna, jenže po prvních negativních testech v české metropoli jej následně nemoc vyřadila ze hry. Nakonec téměř na dva týdny. Olympiáda Špaček byl k nepřeslechnutí, Lotyš s Američanem ho vytáčeli: Vždyť jsme šli ven za každou kravinu „Bylo to náročné. Doufal jsem, že mi testy budou vycházet pozitivně jen dva tři dny a pak se to zlomí. Jenže se to protahovalo a mně nezbývalo nic jiného než čekat a čekat," popisuje vlekoucí se martyrium pardubický rodák. V jednu chvíli už se přitom zdálo, že Špaček o turnaj pod pěti kruhy přijde. I trenéři několikrát zopakovali, že pravděpodobnější je varianta oslovení některého z náhradníků čekajících v Česku na povolávací rozkaz. „Vážím si toho, že na mě počkali. Mile mě to překvapilo. Vždyť já už sám přestával věřit, že se do Pekingu podívám. Pak se ale naštěstí karta obrátila," ulevilo se účastníkovi loňského MS v Rize. „Když jsem ještě v Praze při čekání na sérii negativních testů chodil na led, snažil jsem se situaci odlehčit. S asistentem Špačkem jsme se smáli, že to prostě ods*ali Špačkové," naráží Michael na fakt, že i Jaroslav Špaček kvůli covidu musel let do Pekingu o několik dní odložit. Proti Rusům Špaček nastoupí ve formaci s Matějem Stránským, s ním už v minulosti odehrál řadu zápasů v Třinci nebo na loňském MS v Rize. „Samozřejmě není ideální jít do ostrého zápasu jen po jednom rozbruslení, ale musím se s tím poprat. Jsem hlavně rád, že tady můžu být," uzavírá. ZOH 2022 Vítězná sestava se nemění? Ale kdeže! Reprezentace chystá na Rusy překvapení

