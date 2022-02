„Nepískali, jak bychom si představovali. Kdybychom měli aspoň čtyři přesilovky, nemohl by se nikdo divit. Fauly tam totiž byly. Oni jsou ale páni na hřišti a oni to musí rozhodnout. Jenže nerozhodli," říkal už s denním odstupem Špaček, který v pátek oslavil 48. narozeniny.

„Když pak vidíme, že my jsme vylučovaní za každou kravinu... A my dostaneme jen jedinou přesilovku oproti čtyřem švýcarským... Přitom ty fauly na nás tam byly jasné. Mělo by to být ohodnoceno na obou stranách. Pak jsme samozřejmě rozezlení, když tomu tak není," pokračoval Špaček.