Celkové náklady Japonců na pořádání olympijských her, o něž se podělil organizační výbor a japonská i tokijská vláda, by měly činit zhruba 17,6 miliardy dolarů (396 miliard korun). To je přibližně o 700 milionů dolarů (15,7 miliardy korun) méně, než byl rozpočet z loňského prosince navýšený o náklady za bezprecedentní odložení olympijských her kvůli vypuknutí pandemie covidu-19 v roce 2020.