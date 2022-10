Mexiko jako první podalo kandidaturu na pořadatelství OH 2036

Mexiko jako první země oficiálně podalo kandidaturu na pořadatelství olympijských her v roce 2036. Ve středu to ve společném prohlášení oznámili mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard a předsedkyně národního olympijského výboru María José Alcaláová. Mexiko už letní olympiádu hostilo v roce 1968, kdy se hrdinkou her stala čtyřnásobná vítězka ve sportovní gymnastice Věra Čáslavská.

Foto: MarketingWeek Olympijské kruhy jsou nejzmnámějším symbolem her.Foto : MarketingWeek

Článek "Pokládáme se za úspěšnou a ambiciózní zemi. Jsme jediným státem, který uspořádá třetí mistrovství světa ve fotbalu. Jsme dynamická země s jednou z nejlepších ekonomik na světě," řekl Ebrard. Podle Alcaláové Mexiko zvažovalo podání kandidatury od července, kdy ho v dopise podpořil předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach. Ten ji ujistil, že hry se dají uspořádat, aniž by se země dostala do vážných ekonomických problémů, jak se v minulosti několikrát stalo. Příští olympijské hry se budou konat za dva roky v Paříži, v roce 2028 v Los Angeles a za další čtyři roky v Brisbane. Zájem o pořádání OH 2036 dříve projevily například Egypt, Indie, Rusko, Španělsko, Turecko nebo Ukrajina. ZOH 2022 Zimní olympiádu v Pekingu sledovaly na dálku více než dvě miliardy lidí

