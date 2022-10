Na různých kanálech lidé celkem zhlédli 11,9 miliardy hodin olympijského dění, což bylo o 18 procent více než před čtyřmi lety. Nejrozsáhlejší v historii zimních olympijských her byl obsah na digitálních platformách, kde bylo k dispozici 120.670 hodin.

Olympiáda vzbudila velký zájem i do budoucna, především mezi mladými lidmi. Sedmapadesát procent diváků od třinácti do devatenácti let uvedlo, že v dalších letech chtějí sledovat olympijské hry ještě více.