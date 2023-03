Na rozdíl od Ukrajiny a řady dalších zemí, které vzhledem k pokračující válce odmítají účast jakýchkoliv ruských a běloruských sportovců pod pěti kruhy, je vstřícnější k úvahám Mezinárodního olympijského výboru (MOV) o návratu vybraných Rusů a Bělorusů na mezinárodní sportovní scénu včetně OH. "Chtěli bychom povzbudit MOV v hledání procesu, který by zachoval současné sankce a zajistil, že by byli vítáni v soutěžích jen opravdu neutrální sportovci, kteří jsou čistí," uvedl.