Jednatřicetileté Pančochové, která se jako první freestylistka v historii kvalifikovala na olympiádu ve všech třech disciplínách, se v úvodním skoku nevydařil dopad skoku backside 900 malone. "Stresovala jsem se v první jízdě, spadla jsem na blbosti, na které jsem už dávno nespadla. Je to trik, který mám fakt naskákaný na sto procent," řekla Pančochová novinářům.

Ve druhém pokusu zvládla backside 720 a na závěr frontside 720 s chycením za zadní špičku prkna. "Protože se mi nepodařil první skok, tak jsem pak musela improvizovat a taktizovat. Myslela jsem si, že by mi to mohlo s těmahle trikama vyjít do finále. Mám je víc na jistotu, proto jsme je zvolila," uvedla juniorská mistryně světa v Big Airu z roku 2008.