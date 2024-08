Paříž (od našeho zpravodaje) ‑ Dvacet kilometrů zvládla 22letá Martínková při své premiéře pod pěti kruhy za 1:32:30, což je pro představu tempo jen lehce nad čtyři a půl minuty na kilometr. A to není rychlost, ve které byste se mohli kochat okolím.

„Když jsme sem jeli v autobuse, tak jsem si říkala, že to tady vypadá moc hezky, ale během závodu jsem si toho vůbec nevšímala. Takže až teď, když půjdu zpátky, líp se porozhlídnu,“ plánovala Martínková za cílem v místech, kde vrcholilo slavnostní zahájení her.

„O odložení jsem se dozvěděly, když jsme nastupovaly v olympijské vesnici do autobusu, ale už jsme sem dojely a měly delší rozcvičování a byly ve stanech,“ popisovala.

Začala zostra, možná až moc, držela se i v první patnáctce. „Chtěla jsem se zapracovat do nějaké větší skupinky, abych se tam schovala. Ale rozešlo se to strašně rychle,“ líčila svěřenkyně Kateřiny Čermákové.

Oproti evropskému šampionátu v Římě, kde ji o elitní desítku připravila dvouminutová penalizace za technické prohřešky, v Paříži šla čistě. „Kdyby se terčíky objevily, věděla jsem, co mám dělat, ale žádné nepřišly, to je velké pozitivum,“ těšilo ji.

Olympijský program pro ni ještě nekončí, s Vítem Hlaváčem se kvalifikovala i do smíšené štafety, která nahradila v programu her padesátikilometrový závod. „Směrem k chodcům na delších distancích to nebyl dobrý krok, ale mě ten týmový závod baví,“ přiznává.