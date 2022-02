"Je jedno, na koho nastoupíme. Čím víc se o soupeři mluví, tak je tam buď podcenění, nebo nervozita. Je to především o výkonu, který podáme my. Musíme navázat na duel proti Rusku, v němž bych vyzdvihl i naší hru v oslabení, protože ubránit ruské přesilovky nikdy nebylo jednoduché," prohlásil Šlégr.

Nicméně také on přiznal, že povinnost odehrát předkolo se může odrazit ve čtvrtfinále. Protože když Češi vyhrají, hned druhý den je čeká další duel, tentokrát ale proti odpočatému soupeři, který do play off postoupil přímo.

A zvlášť ve vyřazovacích bojích se musí tým vyvarovat výpadků, jaký se mu přihodil v duelu s olympijským týmem Rusů. Češi vedli 4:2, za necelých pět minut to ale bylo 4:5. Proč k tomu došlo? "Je to krátká psychická euforie, kdy už si myslím, že jsme zvítězili a pak z toho vznikají chyby. Byly to detaily, které nás potopily a otočily skóre. Díky výhře to ale z kluků spadne a bude se jim usínat lépe," říká Šlégr.