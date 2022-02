Češi půjdou do vyřazovací části s velkou mírou pravděpodobnosti jako sedmý tým olympijského žebříčku (tedy ten nejlepší z třetích míst). V dalších dvou skupinách by se nemělo mužstvo ze třetí příčky dostat na čtyřbodový zisk s aktivním skóre, pokud tedy Kanada neprohraje v prodloužení s domácí Čínou a k tomu by ještě Němci museli zdolat USA v základní hrací době.