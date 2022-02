Špačkové nalétávají na Peking! Celý barák to věděl, jak jsem byl hlučnej, smál se trenér Jaroslav

Uzdravení Špačkové nalétávají na Peking! Po vyléčení z covidu a úspěšném absolvování série pěti negativních testů dorazil do dějiště her v úterý asistent trenéra hokejové reprezentace Jaroslav Špaček, o tři dny později by měl do čínské metropole přiletět i jeho jmenovec, útočník Michael Špaček. S jeho příjezdem už to přitom v jednu chvíli vypadalo bledě a trenéři se začali smiřovat s jeho ztrátou.

Foto: Český hokej, Jan Beneš Asistent trenéra české hokejové reprezentace Jaroslav Špaček.Foto : Český hokej, Jan Beneš

Článek Peking (od našeho zpravodaje) - „S Michalem jsem poslední dny chodil v Praze na led a vypadal velmi dobře," říká v rozhovoru pro Sport.cz a deník Sport Jaroslav Špaček. Jak vaše individuální tréninky vypadaly? Posledních šest dní jsme spolu chodili na led v O2 areně, ještě s námi byl Šimon Hrubec, než odletěl do Pekingu. Po jeho odletu jsme si museli půjčovat juniorské gólmany ze Sparty a Slavie, čímž jim tímto děkuju, že nám vyšli vstříc. Samozřejmě to nebyl plnohodnotný trénink jako s týmem, ale myslím, že jsme udělali maximum a věřím, že Michal dorazí úplně v pohodě. Ve čtvrtek by měl odletět, dorazí v pátek. Jak se vám na trénincích jevil? Vypadal velmi dobře, a i se tak cítil. Přidával si tréninky v posilovně, dost jsme bruslili a pracovali na kondici. Měl toho dost a je připravený dorazit. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér české reprezentace Filip Pešán a asistent Jaroslav Špaček během utkání s Finy (archivní foto).Foto : Vlastimil Vacek, Právo Jste rád, že vy jste svůj přílet stihl ještě před úvodním zápasem s Dány? Bylo to doma v Česku těžké, odpočítával jsem dny do prvního zápasu. Na psychiku to nebylo ideální, ale jsem rád, že jsem stihl přiletět včas. Kluci trenéři tady odvedli výbornou práci, tým je připravený a mně nezbývá nic jiného než do toho skočit rovnýma nohama. Druhý asistent Martin Straka před pár dny říkal, že už si vás tady moc přeje, protože o obráních a práci s nimi na trénincích neví úplně všechno... Je dobrý, když s obránci můžeš pracovat na detailech, zvlášť když se hraje na úzkém hřišti. Filip se Stráčou možná v detailech nejsou tak zběhlí, ale myslím, že si poradili. Nastala chvíle, kdy jste si říkal, že nestihnete do Pekingu přicestovat ještě před startem turnaje? Byl opravdu blízko. Deset dní jsem byl pozitivní a už jsem si říkal, když už mi výsledky konečně přeskočí do negativních hodnot. Když ale hodnoty lezly nahoru, uklidnilo mě to. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Michal Jordán a asistent trenéra Jaroslav Špaček během tréninku hokejové reprezentace (archivní foto).Foto : Vlastimil Vacek, Právo Jaké vás tady čekalo přivítání? Po testech na letišti jsem byl zavřený na hotelovém pokoji a čekal na výsledky. Když jsem se je dozvěděl, kluci zrovna byli na večeři. Když se pak vraceli, celý barák už věděl, že jsem přijel. Tak moc jsem byl hlučnej. (směje se) ZOH 2022 Hokejová reprezentace hlásí skvělou zprávu! Ve čtvrtek z Prahy přiletí velká posila

Reklama