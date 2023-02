„Skupina CPI Property Group důrazně apeluje, aby reakce ČOV byla jednoznačná, pevná a bezpodmínečně odmítající účast ruských a běloruských sportovců na OH 2024 v Paříži. Současně, aby byl tento postoj všemi možnými způsoby prezentován také Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV), a to i za cenu možného bojkotu her," uvedl tiskový mluvčí Jakub Velen s tím, že sponzor už informoval vedení ČOV dopisem i telefonicky.