Velký sponzor tlačí na ČOV. Pilsner Urquell si neumí představit ruskou účast na OH

Ještě rok a půl zbývá do olympijských her v Paříži, ale vášně víří už nyní. A to kvůli potenciální (ne)účasti ruských a běloruských sportovců. Český olympijský výbor (ČOV) by v případě účasti agresorů války na Ukrajině akci nebojkotoval, což se však nemusí líbit sponzorům. Jeden z nich, pivovar Pilsner Urquell, už naznačil nesouhlas s tímto postojem.

Foto: Petr Horník, Právo Čeští olympionici a medailisté z olympijských her v Tokiu 2021 - (zleva) kanoista Lukáš Rohan, judista Lukáš Krpálek a vodní slalomář Jiří PrskavecFoto : Petr Horník, Právo